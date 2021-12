Steve Nash habla sobre la ausencia de Kyrie Irving

El entrenador estrella del equipo de los Brooklyn Nets, Steve Nash habla sobre la ausencia del jugador de la NBA, Kyrie Irving.

Los Brooklyn Nets podrían haberse dado un pase cuando supieron por primera vez que estarían sin los servicios de Kyrie Irving. No habría sido sorprendente que tuvieran un comienzo de temporada más lento de lo que hemos visto hasta ahora.

En cambio, se encuentran en primer lugar en el Este con 16-7. La lista se diseñó para incluir tres talentos asalariados de la NBA como máximo: Kevin Durant, Kyrie Irving y James Harden. Eso dejó muy poco espacio en el tope salarial para el resto de la plantilla. Entonces, que los Nets pierdan uno de sus 3 grandes indefinidamente, es una caída bastante masiva para el siguiente jugador de la banca. Sin embargo, eso no ha impedido que el entrenador en jefe Steve Nash se sienta optimista y orgulloso de su equipo.

El equipo ciertamente ha tenido problemas en ocasiones. Las 16 victorias de Brooklyn han llegado contra equipos con un récord combinado de 128-180. Se deleitan con los equipos menores, pero sus derrotas han llegado a manos de equipos que han ganado casi el doble de partidos de los que han perdido. Fueron azotados por contendientes como los Golden State Warriors, Milwaukee Bucks y Miami Heat. Tienden a luchar contra equipos de élite, y eso ha hecho que algunos de los jugadores como Durant o Harden suenen un poco frustrados en ocasiones durante las conferencias de prensa posteriores al juego.

De hecho, Durant admitió que la reciente derrota ante los Chicago Bulls (que ahora han vencido a los Nets dos veces) fue difícil.

Pero antes del enfrentamiento de los Nets contra su próximo oponente, los Dallas Mavericks 11-11 el martes, se le preguntó al entrenador Nash sobre la posible vibración de “pesimismo” que puede flotar después de las derrotas. Y Nash rechazó esa narrativa.

“Sí, no me siento fatal”, explicó Nash. “Estoy muy orgulloso de nuestro grupo. Sabes que ya nos hemos enfrentado a muchas cosas este año y estamos en la cima del Este. Así que hemos tenido muchos cambios, diez nuevos muchachos, Kyrie [Irving] no está con nosotros, algunas lesiones y todo eso. Por eso, juntarnos y poder competir ha sido fantástico ”.

Es ese punto de no tener a Irving lo que ha sido la bomba más grande de la temporada. Pero Nash también señala que el equipo tiene diez nuevos jugadores, por lo que tiene sentido que integrar esas diferentes personalidades y conjuntos de habilidades sea otro desafío.

“Estoy orgulloso de ellos. Estoy orgulloso de la forma en que han defendido ”, continuó el entrenador en jefe. “Estoy orgulloso de la forma en que hemos podido encontrar soluciones y ganar partidos y creo que estábamos llamando a la puerta para elevar nuestro juego a una categoría un poco más alta y ese es el proceso que tenemos que emprender este año tenemos que quedarnos con eso “.

Nash mencionó la defensa. Pocos hubieran esperado que este roster jugara como lo ha hecho a la defensiva. Permiten solo 105.6 puntos por cada 100 posesiones, empatados en la quinta mejor calificación defensiva en toda la liga. Así que se han adaptado claramente a la situación y se han ganado el orgullo de su interlocutor. Insinuó que pueden estar avanzando poco a poco hacia otra marcha, y tal vez eso podría significar tiempos de miedo por delante.

Pero es difícil exagerar cuánto extrañan a Irving. Ha habido un par de rumores sobre lo último con él recientemente. Lo último por Ohm Youngmisuk de ESPN:

“Nos enfocamos en nuestro grupo y en mejorar cada día y si recibimos el regalo de su regreso, estaremos encantados, pero no podemos contar con eso”, dijo Nash. “No podemos esperar por él. Tenemos que ponernos manos a la obra y mejorar “.

Beginning Jan 15, NBA players who are not fully vaccinated will not be able to enter Canada and play games vs. Toronto Raptors 👀

