Adriana Azzi: Horóscopo del 9 de diciembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 9 de diciembre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Bendiciones.

Número de suerte: 882

Dinero que llega a tus manos. No digas lo que vas hacer. Personas o un grupo que te busca. Algo con ejercicios que te activas. Nuevas cargas. Busca lo que quieres hacer. No digas cosas que no estás seguro (a). Debes tener cuidado de personas negativas que están a tu lado. Ten fe.

Trabajo: Te enfrentas a un grupo de personas donde vences. Recibes una llamada por negocio esperado.

Salud: Dolores en las mano.

Amor: No pierdas la esperanza en lo que quieres con una persona. Pendiente que te vigilan.

Parejas: Te diviertes con tu pareja. Noche especial. Deja los nervios no te detengas. Diversión proyectos.

Solteros: Discusiones con una mujer donde se hace lo que ella dice. Debes ahorrar algo que te pagan.

Mujer: Vas a un sitio donde haces terapias. Alguien del pasado que llega a tu vida. No pierdas el tiempo has las cosas bien.

Hombre: Debes hablarle claro a la persona que está a tu lado. Cambios en tus finanzas.

Consejo: Únete al pensamiento de la bondad y el amor y vencerás.

Tauro

Palabra clave: Amores.

Número de suerte: 392

Personas que te buscan por negocios importantes. Dejas la soltería. Te haces un tratamiento estético nuevo. Ten fe en lo que haces. Te otorgan algo nuevo e importante. Todo se aclara. Un nuevo crecimiento. Apoyas a tu pareja en algo que inicias. Cuidado con embarazo no te alegras.

Trabajo: Nuevas propuestas en lo económico con mucha prosperidad. Cierras un ciclo.

Salud: Pendiente con tus medicamentos.

Amor: Una persona llega a tu casa a decir lo que siente por ti y te lleva unas flores o canciones.

Parejas: Alguien que no está y lo recuerdas mucho. Cuidado no todo el que dice que te quiere es verdadero.

Solteros: En la vida todo no es lo que tienes. Todo pasa. Estarás muy feliz con la persona que está a tu lado.

Mujer: Inicias estudios. Tienes las herramientas en las manos para hacer algo que necesitas en tu casa.

Hombre: Una nueva relación sentimental. Cuidado con personas casadas no te enamores.

Consejo: Piensa positivamente.

Géminis

Palabra clave: Vencer.

Número de suerte: 282

Estarás feliz. Una situación que cae. Busca tu estabilidad. Debes conversar con tus hermanos. Algo con herencia. Cuídate de lo que dices. Debes cuidar más tu salud. Se consciente en situaciones familiares. Tendrás crecimiento personal. No le des la espalda a tus seres queridos.

Trabajo: Debes poner las cosas en orden en tu oficina. Cambios necesarios. Nuevas ideas.

Salud: Buena.

Amor: Estas en un lugar con experiencias religiosas que te gusta. Amaneces en otro sitio que no es tu casa, pero muy feliz.

Parejas: Asistes a una reunión con tu pareja donde vives algo hermoso. Noches especiales.

Solteros: Alegrías con niños. Reconciliación con alguien que no hablabas. Te dan un viaje.

Mujer: Un familiar que le dan un puesto importante en el gobierno o empresa grande. Celebraciones y alegrías por lo que te dan.

Hombre: No tomes decisiones sin saber la verdad de una situación. Respeta a los demás.

Consejo: Leer salmo 91

Cancer

Palabra clave: Equilibrio.

Número de suerte: 668

Debes aplicar nuevas técnicas en algo que estás trabajando. Celebraciones alegrías. Estas en una casa con mucha tranquilidad. Una persona que te ayuda espiritualmente. Nuevos viajes. No te gusta un chisme. Sales de dudas de una situación. Viajes de ida y vuelta.

Trabajo: Cosas que llegan rápido para tu vida. Algo oculto que sale. Nuevas evoluciones.

Salud: Gripe.

Amor: Te regalan un libro con un mensaje amoroso. Cuidado con los excesos. Concretas una cita.

Parejas: No discutas en la casa delante de los niños. Aplícate en la reunión familiar. Harás compras rápidas. Gastos por comida.

Solteros: Inicias el próximo día con logros y triunfos. Mudanzas. Cambios en tu cuarto.

Mujer: Gran momento para iniciar lo que quieres. Estas en el momento real del amor con tu pareja.

Hombre: Te reúnes con alguien que inicias un romance. Pones en marcha los proyectos.

Consejo: Los consejos ayudan.

Leo

Palabra clave: Hermanos.

Número de suerte: 785

Sigue la vida continua no te detengas, debes pensar en las nuevas oportunidades. Nuevas promesas. Aprovecha lo que te ofrecen. Te proponen un negocio cerca de tu casa. No te quedes detenido (a) en un solo sitio. No olvides a tu pareja ponla al tanto de todo es importante.

Trabajo: Cuídate de compañeros que te haces doble clara. Sueños que te avisan de algo.

Salud: Dolores en los pies.

Amor: No pierdas el tiempo en cosas sin importancia. Deja que se vaya lo que no funciona.

Parejas: Te sientes decepcionado (a) con tu pareja ya que no hace lo que ofreció. Te ofrecen un empleo en colegio.

Solteros: Defenderás a una persona cercana. Cuidado con perder un dinero que pones para hacer un negocio.

Mujer: No permitas que jueguen con tus sentimientos debes respetarte o quererte más.

Hombre: Recibes ayuda sin ningún interés. Una nueva relación amorosa. No discutas en la calle con tu pareja.

Consejo: Aprende a perdonar.

Virgo

Palabra clave: Paz.

Número de suerte: 002

Compra de copas para celebraciones y reuniones. Una persona que te quiere te busca. Nuevas celebraciones. Compra de alimentos en tu casa. Algo con Dinero que te cancelan. Alguien llega a la puerta de tu casa con buenas noticias. Se inteligente te dan todo para iniciar negocio.

Trabajo: Inicias un negocio de alimentos. Cambio de color de ropa o uniforme que te gusta.

Salud: Caída del cabello.

Amor: Cuídate de un grupo de personas que te quieren hacer daño, pero siempre hay quien te quiera y te ayude.

Parejas: No tienes excusas en una llegada tarde a tu casa. No discutas en la calle o en la puerta de tu casa.

Solteros: No te molestes con la familia por dinero. Visitas un cementerio. Atiende más a tus muertos. Bendiciones.

Mujer: Celebraciones con pago que recibes y tu familia está más tranquila. No discutas. Nuevas ideas.

Hombre: Negocios que quieres hacer, pero cuidado revisa bien los documentos que vas a firmar.

Consejo: Cada quien recoge lo que siembra.

Libra

Palabra clave: Logros.

Número de suerte: 934

Todo fluye. Firmas. Cambios en una fecha de un matrimonio. Logros y triunfos. Algo legal que se resuelve. Firmas un contrato. Adquieres Negocios de comida que quieres hacer. Te dan un intercambio de medicina. Llega un nuevo niño a tu vida. Te alegras por la solución de un problema.

Trabajo: Cambios evolución. Cuídate de los comentarios. Alguien se va de tu lado en tu sitio de trabajo.

Salud: Virosis.

Amor: Debes cumplir con lo que te comprometes. No caigas en errores por celos. Estas en camino al altar.

Parejas: Se ordena la estabilidad laboral. Cuidado con lo que hablan de ti te pueden hacer daño.

Solteros: No prestes dinero. Sales de un lugar de rejas. Vences enemigos. Preocupaciones.

Mujer: Cuidado con lo que dices. Viaje por carretera de muchos días. Nuevos caminos. Viajes de ida y vuelta.

Hombre: Con rabia no logras nada. Sentirás que estas muy decidido hacer algo. Se positivo ya que lo que es tuyo llega.

Consejo: Corrige dando ejemplo.

Escorpio

Palabra clave: Sabiduría.

Número de suerte: 124

Nuevos testimonios. Un nuevo día. Hombre que te sigue. Cuídate de los comentarios de otros. Las confesiones de una persona te ayudaran aclarar una situación. Una nueva sintonía en tu vida. Este domingo será muy importante en tu vida. Deja al lado las molestias, camina y aclara tu vida.

Trabajo: Nuevas conversaciones y di lo que quieres. Recibes un dinero que te ayuda. Busca la claridad en lo que quieres hacer.

Salud: Equilibrio.

Amor: Cambios en decisiones. Algo con una carpeta con documentos de tu pareja importante.

Parejas: Decisiones apresuradas. Mudanzas cambios. Nuevos inicios. Vences una mujer. Suelta los problemas.

Solteros: Compras para tu hogar. Un hermano que te busca por problemas de salud escúchalo.

Mujer: Nacimientos. Conflictos. No discutas en reuniones. Conflictos con vecinos por arreglos de una tubería.

Hombre: Te cancelan un trabajo realizado que está pendiente. Nuevas conversaciones. Viajes ida y vuelta.

Consejo: No permitas que la amargura te perturbe.

Sagitario

Palabra clave: Gastos.

Número de suerte: 834

Te sientes mal con personas cercanas. Buscas el equilibrio en tu casa. Nuevas organizaciones. No gastes dinero de más. Nuevos. Caminos. Inicias estudios. Vences obstáculos en lo amoroso. Se humilde. Personas que te ayudan. Deja las críticas cuidado como las cosas. Recibes ayuda.

Trabajo: Vencerás una situación en tu sitio de trabajo. Te cancelan un dinero pendiente.

Salud: Sanación.

Amor: Te gustara una invitación que te hacen. Lo esperado llega con muchas alegrías.

Parejas: Invitación a fiesta con amigos del pasado. Te invitan a un juego de pelota con muchas personas.

Solteros: Le dices a una persona cuanto le quieres. Nuevos paseos. Y cambios de ideas.

Mujer: Nuevo trabajo. Deja las peleas constantes en tu casa. Debes cuidar

Más la salud.

Hombre: Haces mucho trabajo forzado. Dinero alegrías. Celebraciones. Amigos.

Consejo: En esa navidad atiende a tu familia.

Capricornio

Palabra clave: Estrella.

Número de suerte: 902

Una nueva vida. Nuevos tiempos. Terminas con una relación tormentosa. Amigos del pasado que te buscan para un reencuentro. Viaje por negocio. Niños que te piden algo especial. Se te abren los caminos. Llega la tranquilidad que necesitas. Se hace justicia en lo que haces. Éxitos. Logros

Trabajo: No permitas que otras personas abusen de ti. Nuevos caminos. Cambio de trabajo.

Salud: Estrés.

Amor: Planes en el amor con la persona que estas. Alguien que te busca. Sales de una duda hoy.

Parejas: Momentos difíciles en tu vida, pero ten calma afronta los problemas que todo pasa.

Solteros: Alguien quiere algo contigo. Cuidado con mojarte con agua de lluvia. Viajes pendientes.

Mujer: Controla los gastos ya que nada te alcanza. Pon orden en tu casa con el dinero.

Hombre: Reuniones con varios hombres, donde tomas una decisión. Debes hacer dieta y ejercicios.

Consejo: Agradécele a dios por lo que tienes.

Acuario

Palabra clave: Sensible.

Número de suerte: 559

Debes unirte más a tu pareja. Hecho curioso con una estrella. Has un decreto para cada día. Nuevos amanecer con alegrías y cambios. Te llega lo que necesitas a tu casa. Disfrute. Cambios en viajes para el extranjero. Regresas a un sitio donde hiciste muchos amigos.

Trabajo: No creas, conflictos donde estas. Mujer de cabellos negros que no es de fiar. Seguridad en lo que haces.

Salud: Malestar general.

Amor: Cambios en tu vida. Nuevos caminos. Un hombre que te busca para darte algo.

Parejas: Recibes un dinero extra. Aclaras un problema ten calma en lo que dices. Mudanza.

Solteros: Alguien que tú buscas para un trabajo y no está cerca. Pon más de tú parte para que llegues a la cumbre.

Mujer: No esperes que los demás hagan las cosas por ti. Nuevos caminos. Compra de comida en centro comercial.

Hombre: Te cancelan un dinero. Arreglos en tu casa. Debes mover las energías donde vives.

Consejo: El odio trae peleas, el amor da paz.

Piscis

Palabra clave: Yo.

Número de suerte: 156

Nuevas ideas y oportunidades. Estas pendientes de una familia. Una nueva opción de vida. Ten calma en lo que buscas ya que lo recuperas. Ayuda a familiar con problemas económicos o con alimentos. Llegan cosas importantes que te dan un cambio. No hagas nada apurado.

Trabajo: Veras o vivirás una discusión de dos jefes. Viajes al extranjero donde activas tu prosperidad.

Salud: Sin novedad.

Amor: Te preocupas por alguien. Te sientes triste por un hijo. Una herencia importante. Celebraciones.

Parejas: Cambios de empleo que te beneficia. Algo con negocio propio que se activa.

Solteros: Compra de una vivienda que nadie sabe. Recibes apoyo de una amiga. Respaldo de entidad bancaria.

Mujer: Mantén el equilibrio en tu casa no discutas en la calle. Matrimonios con alegrías.

Hombre: Nuevas conversaciones con personas de poder y concretas algo. Compra y venta.

Consejo: Bendice tu día a día.

