Angeles Lakers vs Memphis Grizzlies

No te pierdas esta noche 9 de dicimebre el partido número 25 de la serie regular de los Angeles Lakers ante el conjunto de Memphis Grizzlies en la NBA.

Los Angeles Lakers (13-12) se enfrentan a los Memphis Grizzlies (14-11) en FedExForum.

Lista activa de los Lakers:

DeAndre Jordan, LeBron James, Kent Bazemore, Malik Monk, Carmelo Anthony, Wayne Ellington, Russell Westbrook, Trevor Ariza, Rajon Rondo, Dwight Howard, Talen Horton-Tucker, Avery Bradley, Austin Reaves, Kendrick Nunn, Anthony Davis

Jugadores lesionados de los Lakers:

LeBron James (Día a día – Abdominal): James es probable para el juego del jueves (9 de diciembre) contra Memphis.

Trevor Ariza (Fuera – Tobillo): Los Lakers anunciaron que F Trevor Ariza se sometió a una cirugía en el tobillo derecho y será reevaluado en ocho semanas.

Kendrick Nunn (Fuera de rodilla): El entrenador de los Lakers, Frank Vogel, dijo que Nunn no regresará en las próximas tres semanas.

Anthony Davis (Día a día – Pulgar): Davis es probable para el juego del jueves (9 de diciembre) contra Memphis.

Lista activa de Grizzlies:

Killian Tillie, Ziaire Williams, Santi Aldama, Kyle Anderson, Jaren Jackson Jr., Desmond Bane, De’Anthony Melton, Sam Merrill, Dillon Brooks, John Konchar, Ja Morant, Steven Adams, Brandon Clarke, Tyus Jones, Xavier Tillman

Jugadores lesionados de Grizzlies:

Ziaire Williams (Día a día – Tobillo): Williams no jugó en el partido del miércoles (8 de diciembre).

Kyle Anderson (Día a día – Atrás): Anderson no jugó en el partido del miércoles (8 de diciembre).

Sam Merrill (Fuera – Tobillo): Se espera que Merrill permanezca fuera durante algunas semanas, según Meghan Triplett de Grind City Media.

Ja Morant (Out – Protocolos de salud y seguridad): Los Grizzlies anunciaron que Morant está en los protocolos de salud y seguridad COVID-19 de la liga.

Brandon Clarke (Día a día – Rodilla): Clarke no jugó en el partido del miércoles (8 de diciembre).

9: 00 PM Hora República Dominicana.

8: 00 PM Hora Estados Unidos.

7: 00 PM Hora México.