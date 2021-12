Aprendiendo a manejar el temor como regalo de Navidad, por Juymar García

Por Juymar García

Quizás yo no sea precisamente la más indicada para hablar de superar los temores, no sé si la edad, las vivencias, traumas y tantos obstáculos del día a día, poco a poco me hayan convertido en una persona diferente y temerosa.

Sin embargo, cada día me despierto con la firme intención de enfrentar tanto ese miedo, como el temor con lo mejor que tengo, lo que está a la mano.

Pero no siempre contamos con herramientas adecuadas, ni mucho menos con las personas que han dedicado su vida a reparar esas cientos de miles de almas que en el mundo están atrapadas en la maraña de pensamientos que repetidos muchas veces atraen y vitalizan el temor como un segundo yo, del que a veces, -solo a veces- nos desprendemos por ratitos y que al menor detonante aparece nuevamente.

Reconocer que tenemos o sentimos temor, no es fácil, pues nuestro entorno nos calificará de cobardes, “tu tan valiente que eres para unas cosas y tan cobarde para otras”, puede ser unas de las opiniones del círculo cercano; y que sé, no ayudan en lo más mínimo a suavizar la gran carga que significa enfrentar nuestras sombras, ¡yo lo he vivido!

Mostrarnos resilientes no basta, mostrarnos alegres tampoco, porque hay procesiones que solo se llevan por dentro y que ligadas al estrés, al día a día y a los desencuentros con quienes creíamos de nuestra más entera confianza se convierten en una gran bomba de tiempo para nuestra salud física y mental.

La semana pasada tuve la oportunidad de conversar en mi programa #ConJuymar3.0, vía #InstagramLive con la Dra. María Dolores Paoli, reconocida psicólogo transpersonal, especialista en constelaciones familiares; trauma sistémico, terapista de contención y entrenadora en terapia sistémica, quien no dudó ante la pregunta obligada ¿qué es el miedo y qué es el temor?

Paoli dijo que el miedo lo tenemos todos y que forma parte de esa reacción química que nos permite ponernos a salvo ante situaciones de riesgo, en contraposición con el temor que hace de nosotros seres capaces de sentirnos inválidos, paralizados y tal circunstancia de vida puede conducirnos a la más baja de las energías que es justamente la contraria al amor.

Superando el temor desde la espiritualidad

Es un taller que impartirá la especialista este 11 y 12 de diciembre, representando una valiosa oportunidad que podemos permitirnos desde el amor propio esta navidad; nutriendo nuestro ser con las herramientas científicamente comprobadas que nos ayudarán en el manejo de del temor, reconociendo y vivenciando de dónde proviene, quién o qué está saboteando nuestro único y valioso regalo que es la vida misma, nuestro aquí y ahora.

Estas poderosas herramientas nos ayudarán a retomar el control de nuestro presente y futuro, revisando ese pasado que nos impide explotar el potencial que somos, -porque todos lo tenemos-.

El pánico, el temor y la autocompasión, son solo algunos de los temas que abordará la especialista en este taller y al que deseo invitarlos con la seguridad de que muchos saldremos de la experiencia renovados, llenos de fe y que sumado a la espiritualidad, promete que lograremos evadir y erradicar esa espiral de nubes grises, que muchas veces se atraviesa en nuestras vidas y que si no pintamos de colores puede cobrarnos con facturas muy costosas, nuestra salud y nuestro bienestar emocional.

