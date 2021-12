Claudio Fermín dice que discurso de Guaidó sobre desconocer a Maduro lo «impulsó» a lanzarse como candidato

El exalcalde de Caracas y candidato a la gobernación de Barinas, Claudio Fermín explicó las razones que lo llevaron a postularse para las nuevas elecciones del 9E y dijo que lo que lo convenció fue el discurso de Juan Guaidó cuando estuvo en el estado llanero el pasado fin de semana: estaba el planteamiento de desconocer al Ejecutivo nacional, de reclamar intervención extranjera, todos temas políticos que indican hacia dónde iría la gobernación.

Así lo expresó durante una entrevista en Primera Página: «No queremos la gobernación para que sea un centro de conflictividad. A mí una de las cosas que me llevó a aceptar la candidatura fue cuando vi la presencia de Juan Guaidó en Barinas, fue a Barinas y en su discurso no había un respaldo a la candidatura, sino que estaba el planteamiento de desconocer al Ejecutivo nacional, de reclamar intervención extranjera, todos temas políticos que indican hacia dónde iría la gobernación, hacia conflicto y confrontación. Nosotros queremos dedicarnos a resolver problemas y a la gobernabilidad, a la unidad en el gobierno. Porque no puede seguir lo mismo que vemos desde hace 22 años».

Fermín aseveró que no considera que su candidatura atente contra la unidad porque fue apoyado por 9 organizaciones políticas. «Hay una verdad que todo el país conoce, Freddy Superlano ganó las elecciones, pero ese cuadro ya no existe. Hay una elección completamente nueva y por ejemplo, para quienes creemos en la unidad sabemos que estamos haciendo lo correcto, porque fuera de Soluciones, hemos sido apoyados por 9 organizaciones. Es una candidatura que busca entendimiento, es una candidatura para resolver los problemas, no para fomentarlos, no queremos hacer de la gobernación un centro de agitación, ni un campo de batalla, sino amplificar la unidad».

A su juicio, es la MUD quien tienen “una cultura de segregación“. “Cuando usted tiene una actitud excluyente, un grupo que se considera mejor que el otro, que desprecia al otro y hace campaña para ellos tener el monopolio de la oposición, es muy difícil en la práctica sentarse“.

Fermín aseguró este miércoles que “hay un odio que hizo metástasis” en el estado Barinas en torno a su postulación a la gobernación de esa entidad. Además señaló que “apoyó” a Freddy Superlano con “convicción” en el año 2017, y sostuvo que Superlano “hoy llama a la unidad y hace bien”.

“Conmigo Barinas no va a perder ni un segundo ni en guerrilla ni en hostilidad ni en venganza. Vamos a ofrecer soluciones y a trabajar por el futuro de Barinas”, expresó Fermín, según nota de prensa de Soluciones.

Además valoró como “positivo” que se busque una mayor unidad entre las siete opciones que disputan la gobernación, aunque no reveló si piensa apoyar a Sergio Garrido por la MUD. “Yo apoyé a Freddy Superlano con convicción en 2017 y recorrí Barinas promoviendo su candidatura a la gobernación. Freddy hoy llama a la unidad y todo el que llame a la unidad hace bien”.

“Lamento que hay un odio que hizo metástasis en mi estado en todo el país”, ante el cual su candidatura “se presenta como un elemento de unidad y entendimiento. Cuando me ofrecieron la candidatura, lo primero que les dije fue que yo acepto esta tarea porque he tenido siempre una vocación de entendimiento y conciliación. Si no tenemos un mínimo de armonía y gobernabilidad, no hay inversiones ni puede funcionar ningún estado”.