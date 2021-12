Dos atracadores robaron celulares y dólares a pasajeros en ruta a Caricuao

1323712

Golpeados, sin sus celulares y ni un dólar en el bolsillo, quedó un grupo de pasajeros que esta semana fue sometido a un robo. El atraco ocurrió dentro de una unidad colectiva que cubre la ruta Plaza Venezuela – Caricuao y los hechos fueron relatados a El Pitazo por el chófer del transporte involucrado.

El conductor, a quien se le resguardó su identidad, salió cargado de pasajeros desde la parada que está a las afueras de la estación del Metro Zona Rental. Iba rumbo a Caricuao y Zoológico, pero transcurridos unos minutos, dos supuestos pasajeros que estaban armados, se levantaron e iniciaron el asalto.

“No se llevaron el fajo de bolívares que cargaba, me pidieron fueron los dólares. Luego de que atracaron a todos los pasajeros, me quitaron las llaves del autobús, yo ni los volteé a ver porque no es la primera vez que me asaltan y uno sabe que cualquier movimiento equivocado, a uno le puede costar la vida”, relató el chofer.

El robo lo perpetraron mientras la unidad se desplazaba por la autopista Francisco Fajardo. “Le pidieron a las mujeres que se quitaran sus camisas, las dejaron en sostenes, porque saben que allí es donde se guardan los dólares. Ya empezó diciembre, esto va a continuar”, continuó su historia.

Los dos hombres llevaban bolsas negras, en las que metieron todo lo robado. Pidieron al chofer que se estacionara en el hombrillo, justo donde había un carro que parecía estar accidentado. En ese vehículo huyeron.

El conductor detalló que esperó hasta ver pasar a otra unidad de su línea, ya que no pudo rodar porque se quedó sin sus llaves. “Ahora cargo dos llaves, la que uso y una copia en mi casa, de teléfono un perolito y si me vuelve a pasar, entregaré todo otra vez porque no voy a arriesgar mi vida”, puntualizó.

Inseguridad vs retraso

El Pitazo encuestó a varios pasajeros que aguardaban por un autobús en plaza Venezuela hacia Caricuao. La mayoría aseguró que usan el transporte público por la rapidez, pero a riesgo de ser asaltados, es esto o padecer de los continuos retrasos del Metro de Caracas.

“Hace dos semanas me atracaron en el Metrobús, que cubría esta misma ruta. Se montaron varios hombres con puñales, tenían muy mal aspecto, eran como indigentes, pero también se llevaron celulares y dólares, al chófer ni lo voltearon a ver”, contó una joven de 19 años, quien no ofreció su nombre por seguridad.

Frente a la estación Plaza Venezuela se ubica la parada Caracas – Los Teques, cuyas unidades de transporte fueron asaltadas la semana pasada en tres oportunidades. En uno de los incidentes, los delincuentes también pidieron a pasajeras que se quitaran las camisas y las revisaron de forma minuciosa en busca de billetes escondidos.

En ninguna de las dos paradas hay presencia policial, tanto pasajeros como conductores aseguran que no existe vigilancia a ninguna hora del día. En el caso de la ruta Plaza Venezuela – Caricuao, la línea cuenta con dos detectores de metal que no funcionan, ya que han filtrado a sujetos armados.

Glorimar FernándezGran Caracas