Encontraron restos que serían de mujer secuestrada: el novio fue detenido

Xavier Johnson, de 32 años, novio de la mujer golpeada y secuestrada, fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado, secuestro y robo a mano armada, en relación a la desaparición de Andrea Lloyd.

De acuerdo con las autoridades, la detención de Johnson se produjo luego de que un perro policía alertara sobre el hallazgo de restos humanos en un área densamente boscosa, en Southwest 328th Street y 30th Avenue, el pasado miércoles. Pero el médico forense tenía que determinar la identificación de la víctima.

Los oficiales confirmaron que también se encontró en la escena una camioneta negra perteneciente al novio de Andrea Lloyd, de 27 años. Sin embargo, el Honda Civic de color blanco con placa de Florida, que era propiedad de la mujer secuestrada, sigue desaparecido.

Los familiares de la mujer, quien estaba embarazada y tenía dos hijos (uno de 5 años y otro de 1 año), no quisieron moverse del sitio donde la policía confirmó la presencia de un cuerpo sin vida, durante la búsqueda de la víctima.

A un familiar de la joven, le resultó muy sospechoso ver a la pareja de Andrea cerca del área de la escena, y cuando los oficiales encontraron al individuo, lo detuvieron inmediatamente.

EL NOVIO FUE QUIEN AVISÓ A LOS FAMILIARES LA DESAPARICIÓN DE LA VÍCTIMA

«Él fue el primero que me dijo que ella estaba desaparecida. ¿Cómo lo sabía? Me lo dijo cuando se suponía que Andrea aún no había terminado su turno de trabajo», informó Arnold Lloyd, padre de la víctima. «Él me dijo que la estaba buscando. Pero mi pregunta es: ¿por qué vino a este punto específico a buscarla? ¿Por qué?», insistió.

Actualmente la policía se encuentra interrogando al novio de Andrea. Los familiares afirmaron que Lloyd y Johnson estuvieron juntos durante 11 años y tienen dos hijos, según reseñó Telemundo 51.

¿CÓMO SECUESTRARON A ANDREA LLOYD?

Los hechos ocurrieron el pasado martes, en una casa que funciona como hogar para personas enfermas en Miami-Dade, donde Lloyd trabajaba como cuidadora y luego fue sacada a la fuerza y raptada.

El detective Ángel Rodríguez, de la policía de Miami-Dade, informó que gracias a un video de la cámara de vigilancia, «descubrieron que un individuo le tocó la puerta; y cuando la joven abrió, el sujeto empezó a golpearla varias veces». Luego la montó a la fuerza en un vehículo y escapó de la escena con la víctima.