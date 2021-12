Joven carabobeña se fue a Brasil y casi la arrestan por confiar en otro venezolano

Sola y sin conocer el camino, Jessica Caldera de 24 años de edad, decidió emigrar a Brasil. Desde Valencia a Maringá serían unos cinco días, tres días por tierra hasta la frontera y luego tomaría un avión en Boa Vista. Sin embargo, en ese trayecto vivió el susto de su vida con funcionarios policiales por tener un documento falsificado que le costó 300 reales.

El viaje más largo que hizo

El viaje lo venía planeando desde hace varios meses, quien la esperaba en la ciudad ya había logrado pagar el pasaje de avión desde Boa Vista a Maringá. Caldera tenía miedo de emprender el viaje sola, pero tenía tantos años queriendo salir que no podía perder la oportunidad.

Con su maleta en mano se montó en el bus. Había coordinado con una persona para que le diera el documento de ingreso a tierra brasileña. El viaje de Valencia hacia la frontera era largo, había calculado sus horas de llegada y no podía perder tiempo haciendo la cola en la frontera porque podía durar hasta días.

Confiaba en la persona que le entregaría el documento, puesto que creía que era legal. «Yo juraba que era legal porque el chamo se veía decente y que solo quería tener algo extra, otra persona que iba conmigo lo reviso y me dijo que todo estaba bien hasta que intenté pasar la frontera«.

Caldera relató a NTA, que cuando iba a comenzar el camino hacia Pacaraima, unos policías le pidieron los papeles. Al momento los funcionarios se percataron de la situación, el documento era falso, se la llevaron a una estación policial donde le pidieron que contara el por qué tenía ese documento.

Vivió un susto para poder salir del país

«Me dijeron que si no conseguían a la persona que me dio el documento iba a ir presa. Me mostraron unas fotos de jovenes venezolanos que se dedicaban a la falsificación de documentos que ya habían agarrado preso y uno de ellos fue la persona que me dio el papel. Se los señalé y me dijeron que saldríamos a hacer una ronda para ver si lo veían», detalló la joven carabobeña.

Mientras iba en el vehículo con los funcionarios rezaba para lograr dar con el individuo que le había falsificado el documento, pudieron identificarlo. Caldera destacó que después del interrogatorio no se sintió asustado como le habría pasado con algún policía en Venezuela, dijo que fueron bastante amables y además la ayudaron a hacer la solicitud del documento.

Joven carabobeña en Brasil

Lo peor ya había pasado. Por confiar en otro venezolano que supuestamente hacía trámites casi pierde la oportunidad de emigrar y pagar con cárcel las consecuencias. «De verdad entre venezolanos es lamentable que busquen perjudicar. Ahora siempre le digo a las personas que investiguen muchísimo. Yo era inocente y pensaba que no había nada de malo confiando en esa persona. El desespero por salir a veces lo pone a uno en situaciones extremas», agregó.

También contó que gastó mucho dinero para poder salir porque «trocheros» le querían quitar aproximadamente 400 reales para cruzar Venezuela a Brasil y el pasaje de Valencia costó alrededor de $150, aunado a esto el pasaje de avión.

«Salir de Venezuela fue un sacrificio, necesité ayuda porque sola con un salario de 40 dólares no lo iba a poder lograr, tenía más de 3 años queriendo salir del país y la tristeza era peor cada vez».

Jessica Caldera, en Carabobo no veía oportunidades para surgir. Estudiaba Mercadeo en la Universidad José Antonio Páez, pero se quedó en el quinto semestre cuando ya no pudo costearlo. Trabajó en distintas empresas que no le ofrecían ni oportunidades, ni calidad de vida. La última empresa donde trabajó fue en un supermercado como cajera, el trato no era bueno y el salario era aproximadamente 40 dólares mensuales.

