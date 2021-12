“No me importa lo que diga la gente”

LeBron James se sumó a Frank Vogel al tener claro que la única forma de corregir el rumbo de los Lakers en la temporada 2021-22 de la NBA, para por el “duro trabajo” que deben realizar en los entrenamientos.

Nadie esperaba ver a la quinteta angelina con marca de 13-12 a estas alturas del año, ubicados en el sexto lugar de la Conferencia Oeste.

“Habrá críticas con este trabajo. Es algo a lo que todos estamos acostumbrados. Y he sido entrenador durante 10 años, lo he visto todo”, aseguró Vogel.

En el mismo tenor se manifestó LeBron James, que al igual que gran parte de sus compañeros está teniendo una campaña más discreta que la esperada.

The fellas were putting in work in the paint 🎨 pic.twitter.com/vquoG9j3RF — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 8, 2021

“Creo que las críticas vienen con el trabajo, ¿sabes? Frank es un tipo de mente fuerte. Tiene un gran cuerpo técnico. Y nosotros, como sus jugadores, tenemos que hacer un mejor trabajo al salir y producir en la cancha. Somos un equipo y una organización a la que no le importan alguna adversidad, que no le importa que la gente diga cosas de nosotros, obviamente, porque viene con el territorio”, manifestó el ‘Rey’.

Pese a que los resultados no han venido de la mano, el cuatro veces campeón de la NBA confía en el potencial que tiene a su alrededor: “Tenemos muchos muchachos en este equipo que han sido material de cartelera durante bastante tiempo, así que no nos molesta. Todo lo que hacemos permanece en casa cuando se trata de nuestra preparación y cómo nos preparamos para nuestro próximo oponente y cómo nos preparamos para mejorar. A Frank no le importa y tampoco a nosotros lo que dice la gente”.

Los Lakers todavía están en el momento para revertir su situación y pelear por meterse a los primeros planos de la Conferencia Oeste.