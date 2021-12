PCV advierte intención de inhabilitar la tarjeta en elecciones de Barinas

El coordinador del Partido Comunista de Venezuela (PCV) en Barinas, Leonardo Rodríguez, lamentó la inhabilitación del dirigente político, Aldemaro Sanoja, a quien le fue rechazada su inscripción en el Consejo Nacional Electoral (CNE), para optar por la gobernación del estado Barinas este 9 de enero de 2022.

Resaltó que Aldemaro Sanoja fue el mismo candidato del PCV para optar a la gobernación barines en las pasadas megaelecciones del 21 de noviembre, por lo cual no comprenden el por qué de esta medida.

«Hay una pretensión de inhabilitar no solo la candidatura, sino la tarjeta del PCV para estas elecciones del 9 de enero en Barinas. Eso es lo que estamos viendo en este momento, porque si no hay posibilidad de cambiar, modificar, sustituir; entonces lo que se pretende es que la tarjeta del gallo rojo no aparezca el 9 de enero y nuestros electores no tengan la oportunidad de votar», expresó.