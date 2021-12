Poliguaicaipuro mata a presunto miembro de banda delincuencial en sector Cañaote

1323754

Los Teques. Funcionarios del Servicio de Investigación Penal (SIP) de la Policía del municipio Guaicaipuro (Poliguaicaipuro) y de la Policía del estado Miranda (Polimiranda) se enfrentaron a tiros con delincuentes que mantienen azotada a la comunidad de Cañaote, en los límites de los municipios Guaicaipuro del estado Miranda y Santos Michelena, en Aragua, donde mataron a un presunto miembro de una banda que roba en la carretera Panamericana.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Carlos Andrade, refirió que los funcionarios se trasladaron a la mencionada comunidad, la noche del miércoles 8 de diciembre. “Han sido constantes las denuncias de vecinos que refieren una banda de delincuentes que tomaron el control de la comunidad, impidiendo hasta la atención médica en el ambulatorio».

Destacó que esta es la primera irrupción de los cuerpos de seguridad que llevarán tranquilidad a esta comunidad guaicaipureña. Al respecto, Andrade señaló que la acción fue acompañada también por efectivos de la Guardia Nacional (GN) y de la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (Dcdo).

«Al llegar al sitio fuimos recibidos a tiros, esto obligó a que los funcionarios repelieran la acción hamponil, resultando herido uno de los delincuentes, quien fue posteriormente trasladado a la sala de emergencia del Hospital Victorino Santaella», indicó.

El presunto delincuente herido falleció cuando los médicos del centro de salud local lo atendían en la sala de emergencia. No portaba documentación que permitiera su identificación, aun cuando trascendió que era conocido con el apodo de «el Fabi». Andrade finalizó destacando que «en el municipio Guaicaipuro no hay espacio para la delincuencia, y no se permitirá que estos sujetos quieran imponer control en los sectores del municipio y mantener en zozobra a los guaicaipureños».

Pola Del GiudiceSucesos