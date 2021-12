Bien se dice que el béisbol es como la vida que cada día te da una nueva oportunidad con cada juego y de seguro en la mente de los caraquistas aun estaba el toque de Wilfredo Tovar en el juego del pasado sábado entre los Leones del Caracas y los Navegantes del Magallanes por el cual José Alguacil fue bastante criticado por los fanáticos melenudos, pero anoche el deporte del bate, guante y pelota le dio otro chance tanto a Tovar como Alguacil ante su eterno rival y el campocorto fue el caballo pelotero para darle la victoria a los reyes de la selva en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

José Alguacil no le dijo nada a Wilfredo Tovar

El momento era de tensión: con la pizarra igualada a dos carreras, en la parte baja del noveno inning y con dos outs; dos corredores estaban anclados en primera y segunda base.

El campocorto estaba en el turno en el que cualquier caraquista deseaba verlo: con la posibilidad de sentenciar a Navegantes del Magallanes con un solo swing.

Tovar sabía lo que debía hacer. Y lo hizo. Dio un imparable que cayó detrás de la primera base. Fue suficiente para que Alfredo González anotara desde la intermedia y el Caracas dejara en el terreno al Magallanes 3-2.

“Wilfredo Tovar es Wilfredo Tovar… Es un caballo”, José Alguacil

“Wilfredo Tovar es Wilfredo Tovar. No hay que decirle nada a Wilfredo. No hay nadie que quiera más este triunfo que Wilfredo. No hay nadie más que quiera un campeonato que Wilfredo”, dijo el manager Alguacil.

“Wilfredo Tovar es Wilfredo Tovar. Es un caballo. Tiene demasiado empuje en este equipo, lo ha demostrado todos los días”, comentó Alguacil. “El turno le iba a llegar a él y lo demostró. Sabe lo que tiene que hacer. No nos podíamos ir con una derrota más contra Magallanes y sabíamos que íbamos a ganar este juego”.

Por lo anterior los caraquistas querían que Tovar bateara ante el Magallanes el sábado pasado y no que tocara la bola como lo hizo.

El turno de Guerra fue clave

El inning decisivo comenzó con incogible de Jhonny Pereda, quien fue sustituido en la inicial por Alfredo González. Después de un toque de sacrificio de Romer Cuadrado, y un ponche de Anthony Jiménez, Yosmany Guerra sacó base por bolas. Así se le sirvió la mesa a Wilfredo Tovar.

“El turno de Guerra fue clave. Pude ver los pitcheos que le tiraban a él. Me concentré del medio para afuera y salió el batazo”, describió el Más Valioso del sexto compromiso entre los Eternos Rivales en la temporada. “Estamos demasiado contentos. Mañana es otro día, y saldremos con el mismo ánimo”.

“Me lanzó un cutter (recta cortada) como primer envío y fui agresivo, le pude dar con la punta del bate. Me preparé gracias a (Yosmany) Guerra, pude ver todos los pitcheos que recibió y supuse que (Rodríguez) iba a comenzar con un pitcheo rápido para montarse en la zona”, detalló el campocorto al canal TLT, sobre el decisivo duelo, al que llegó tras boleto negociado del cubano tras estar 1-2 abajo en la cuenta.

Tovar finalizó la velada con tres imparables en cinco turnos, para llegar a 54 en la zafra y afianzarse como el líder del departamento melenudo, además de una base estafada.

Al tercer lugar

Con la victoria el Caracas tiene 21-17 de récord y subió al tercer lugar tras la derrota de Bravos de Margarita ante Águilas del Zulia. Este jueves los melenudos recibirán a los rapaces en el Estadio Universitario.

