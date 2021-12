Adriana Azzi: Horóscopo del 10 de diciembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 10 de diciembre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Orgullo.

Número de suerte: 682

Esta es tu semana debes saber aprovechar de invertir el dinero. Días especiales. Cambios de ideas. Trabajas con personas jóvenes. Logras una conversación y aclaras una situación de sentimientos. Cambio en la fecha de viaje. Tristeza por la persona que quieres mucho. Celebración por boda.

Trabajo: Celebración en tu trabajo navideño. No hagas negocios que no estén claros. Cuidado con hombre bajo.

Salud: Sin novedad.

Amor: Invitación a escuchar gaitas. Movimientos. Cambios de ideas. El amor en la puerta de tu casa.

Parejas: Escucha consejo. Cuídate de esas malas ideas. Decisiones apresuradas que no debes tomar.

Solteros: Sale el sol, todo toma el camino que quieres. Niños con alegrías por algo que le cumples.

Mujer: Sales de una situación difícil. Nuevas ideas. Estarás celebrando con personas muy queridas.

Hombre: Colocas adornos navideños. algo con astrología que debes hacer o atender. Cambios en el viaje.

Consejo: Supera lo que no te deja avanzar.

Tauro

Palabra clave: Armonía

Número de suerte: 841

Evita discusiones en tu entorno. Viajes de ida y vuelta. Decisiones apresuradas. Mucha inquietud. Algo con las redes sociales. Una persona que está detrás de ti y hace un cambio en tu vida. Haz las cosas bien y buenas para que tengas más felicidad. Un nuevo amanecer en tu vida.

Trabajo: Renovación. Te dan un poder en una oficina y todo está en tus manos y ayudaras a personas necesitadas.

Salud: Cambio de médico.

Amor: Amigo que te espera en navidad. Deja la tristeza todo pasa. Vive en alegría. Recibes una buena noticia.

Parejas: Llega un dinero. Recibes ayuda en la vida espiritual. escuchas música de navidad. Evolución.

Solteros: Sorpresa en lo amoroso. Cuídate de personas de mala vibra. Se activa el amor. Quiérete un poco más.

Mujer: No permitas que otros digan que vas hacer. Atiende a tu familia o a quien quieres.

Hombre: Viaje donde decides quedarte en ese país o ciudad. Reuniones y celebraciones.

Consejo: Debes afrontar la realidad de las cosas.

Géminis

Palabra clave: Reír.

Número de suerte: 994

Algo con una persona vestida de blanco que llega a tu casa y te da nuevas oportunidades. Limpieza espiritual en positivo. Te dan una ayuda y tú la rechaza, cuidado, piensa lo que estás dejando. Nuevas pruebas. Mujer de poder espiritual que hace girar la rueda de la fortuna de tu vida.

Salud: Alergias por frío.

Trabajo: Cambio de empleo. Nuevos negocios. Compra de mercancía para este mes. Todo bien adelante..

Amor: Te dan un regalo religioso. Tendrás que elegir entre dos amores. Concretos lazos afectivos.

Parejas: Deja las dudas de lo que tienes. No hagas comparaciones ya que te trae problemas.

Solteros: Estarás haciendo un negocio donde ganas un dinero y pasarás bien las fiestas.

Mujer: Cuidado con el malestar en la garganta. Dinero que tienes guardado disfrutas para ti en lo que has trabajado.

Hombre: No digas cosas que no te conviene. Hay cosas en la vida que hay que superar y dejar el pasado.

Consejo: Libérate de falsas ilusiones.

Cancer

Palabra clave: Brillo.

Número de suerte: 338

La prosperidad está de tu lado, no rechaces cosas que son tuyas. Te tocan la puerta con sorpresas positivas. Estás planeando una fiesta. Amigos del pasado que llegan a tu vida. Dinero que llega a tus manos. Nuevos proyectos. Celebración de amigos. Debes hacer cosas donde te recuerden por siempre.

Trabajo: Una renovación. Mujer de poder y dinero que te ofrece ayuda. Firmas un documento.

Salud: Malestar general.

Amor: No digas no si no sabes cómo es el amor. Harás un ritual para el amor. Dinero que llega a tus manos.

Parejas: Cambios positivos no discutas con socios. Compras navideñas. Algo con sellos.

Solteros: Sueños que se hacen realidad. Hombre que te da una sorpresa. Nuevas responsabilidades.

Mujer: Te toca organizar un grupo. Nuevos éxitos. Cuídate de las traiciones. Viajes de ida y vuelta por negocio.

Hombre: No busques problemas donde no los hay. No bebas de mas ya que te ocasiona problemas.

Consejo: Ten fe, no la pierdas.

Leo

Palabra clave: Música.

Número de suerte: 663

Éxito en lo que estás haciendo. Compra navideña con mucho dorado. Dinero guardado que usas. Recoges lo que trabajaste. Estarás muy callada en una reunión. Nuevos amigos. No estás comiendo bien. Recibes algo que esperas. Se activa la economía. Te dan un regalo de flores rojas.

Trabajo: Nuevas compañeros y viejas donde te piden que trabajes con ellos. Mudanza de oficina.

Salud: Virus y alergias.

Amor: Sale el sol para tu vida o en la parte del amor. la suerte está de tu lado. Sorpresas.

Parejas: Nuevos negocios positivos. Abrazos con tu pareja que activa la energía de entendimiento.

Solteros: Sientes que te quitan el amor de tu vida, pero tú no haces nada y no dices tampoco cambios que debes hacer.

Mujer: Hombre que llega a ofrecerte el amor de tu vida. Nuevos cambios. Algo con un número que te hace un cambio.

Hombre: Te dan una idea, la pones en práctica y funciona. Colocas nuevas ideas. Compra de zapatos.

Consejo: Nuevas oportunidades no las desperdicies.

Virgo

Palabra clave: Sabiduría.

Número de suerte: 118

Nuevas oportunidades. Llegó la navidad para ti. Nuevos proyectos. Lleva tus documentos donde estás pensando que te funcionará. Aprende a valorar a la persona que tienes a tu lado. No permitas que te engañen. Un hombre o figura de autoridad que no sabe a dónde va o que hacer ante un grupo

Trabajo: Logros y triunfos y aunque no lo creas alguien te ayuda esotéricamente o espiritual para lograr lo que tienes.

Salud: Hacer ejercicios para salir del estrés.

Amor: Alguien de autoridad y mando que te da un concejo. Lo que has estado esperando llega.

Parejas: Organización y fertilidad. Éxito en los negocios o en lo que haces. Te apoderas de algo que tendrás que luchar.

Solteros: Necesitas descansar o hacer un reposo por necesidad de descanso. Amigos u mujer del pasado que te busca.

Mujer: Recibes un correo todo el día para desearte desde ya una feliz navidad y no sabrás quien es. La prosperidad está en tus manos.

Hombre: Viaje a una isla por disfrute o negocios. Debes tomar las decisiones con las herramientas que tienes en las manos.

Consejo: Da gracias y bendice lo que tienes y viene.

Libra

Palabra clave: Placer.

Número de suerte: 942

Éxitos logros y triunfos. Logras lo que a ti te gusta. Nueva fuerza. Debes valorizar lo que haces y quien eres. Es el momento de avanzar. No permitas que otros te maltraten. Cambios en tu vida inesperada. Aprende a llevar las cosas con paciencia. Debes tener compresión con otros.

Trabajo: Darás una respuesta fuerte a personas que trabajan contigo. Enfrentas a un compañero de mal carácter y lo pones en su sitio.

Salud: Pendiente con lo que comes.

Amor: Indecisiones. Situaciones que estaban escondidas que salen a flote. Cambios en tu vida. Un nuevo amor.

Parejas: Seguridad e intuición. Debes hacer las cosas con confianza. Deja fluir lo que tienes. Cambios positivos.

Solteros: Grandes transformaciones. Cambios profundos liberaciones que te cambian tu vida. Inicias un nuevo trabajo.

Mujer: Alegrías y placer eso dice el sol. Un rayo de sol llega a tu vida y todo cambia esta navidad será diferente. Celebraciones.

Hombre: Algo con niños de cuidado. Estarás en una reunión, donde logras vencer unos obstáculos. Asistes a un bautizo.

Consejo: Lee el salmo 23.

Escorpio

Palabra clave: Paciencia.

Número de suerte: 991

Es el momento de avanzar sin criticar a los demás adelante ya que todos tenemos errores. Salidas nocturnas a celebrar el inicio de la navidad o a escuchar gaitas en grupo. Debes conectarte con tu verdadero yo. Debes hacer un ritual o limpieza en tu casa o rincón oscuro.

Trabajo: Organización. Fertilidad. Sentirás mucho amor por tu trabajo. Las cosas buenas de la vida te llegan.

Salud: No comer ni beber de más.

Amor: Mujer familiar que te entrega un regalo. Compras navideñas. Tienes firmeza en lo que haces.

Parejas: Un golpe de suerte económico que te ayudará a solucionar algo con niños. Inicios en algo con firmeza.

Solteros: Celebraciones en familia que coordinas con hermana. Te ofrecen un nuevo empleo.

Mujer: Conversaciones donde hay un acuerdo en lo que vas hacer o quieres logar. Debes buscar en tu yo interior.

Hombre: Excesivo aislamiento. Silencio forzoso exilio. Cambios de rutina o de camino por donde sales de tu casa.

Consejo: Debes aprender a perdonar.

Sagitario

Palabra clave: Virtud.

Número de suerte: 792

Prosperidad económica que no falta en tu casa. Bendice al que lo necesita. Recordarás algo del pasado. Disfrutas momentos especiales. No salgas de noche. Embarazo. Preocupación por hijo. Molestia por familiar. Algo que llega al final de la vida. Un guerrero de luz que te protege. Cuidas tu hogar.

Trabajo: Te dan una nueva oportunidad de una jefatura en tu sitio de trabajo. Triunfos y logros. Cambios en esta semana por ganancias.

Salud: Malestar en los oídos y la nariz.

Amor: Debes sanar internamente. Debes llorar si es lo que quieres y te liberas de energías.

Parejas: No tengas temor en lo que quieres hacer. Excelente prosperidad. Aprovecha este final de año.

Solteros: El mundo está en tus manos para ti y tu vida no lo hagas a un lado despierta. Compra de enseres o muebles nuevos.

Mujer: Ten prudencia o cautela donde estés en esta semana. Tendrás necesidad de un concejo de profesional.

Hombre: Negocios ocultos de cuidado. Un nuevo empleo. Cambios definitivos. Revisar o hacer chequeo de la salud.

Consejo: No cometas los errores del pasado.

Capricornio

Palabra clave: Amigo.

Número de suerte: 188

Ten paciencia. Viajes ida y vuelta. Disfrute en familia. La vida continúa. Firmas y negocios. Molestias. Recibes una alegría. Alguien que te da una palmada en la espalda. Una persona que te ayuda. Te invitaran a una celebración importante. Alguien conocido te busca por un negocio.

Trabajo: Tiempo agitado para el empleo. Victoria, pero debes estar pendiente. Personas positivas en tu entorno.

Salud: Equilibrio.

Amor: No maltrates a quienes te quieren. Muchas ilusiones y situaciones que logras cubrir. Te sentirás confundido (a).

Parejas: Ideas confusas. Viajes. Caminos abiertos para lo que quieres. Movimiento en algo que está detenido.

Solteros: Progreso. Equilibrio. Vences lo opuesto. Tomas el control de una situación. Seguridad financiera.

Mujer: Deja el miedo de perder lo que has logrado, ten seguridad. Ganancias materiales. Cambios con beneficios.

Hombre: Vences una situación en la parte económica o laboral. Te mantendrás firme. Tienes ventaja en todo.

Consejo: Busca tu enfoque.

Acuario

Palabra clave: Belleza.

Número de suerte: 377

El amor está a tu lado. La familia te necesita. Celebraciones y alegría por un padre que vuelve a su casa. Nuevas posibilidades de cambio de vivienda. Hermana que espera algo que ofreciste. Te involucran en un problema que no tienes nada que ver. Sueños que se concretan. No discutas.

Trabajo: Te sientes atado (a) y no sabes qué hacer. Todo se soluciona cambios y celebraciones.

Salud: Debes estar pendiente de exámenes.

Amor: Haces demasiadas cosas. Persona adulta que te dice sus sentimientos. Te separas de algo negativo.

Parejas: Alegrías navideñas. Utiliza la intuición y no la fuerza bruta y vencerás a tus enemigos con logros.

Solteros: Hombre que te ayuda en lo económico. Cuidado con cosas que no son tuyas. Llega lo esperado.

Mujer: Asistes a una misa o algo religioso que te trae buenas energías y sabes lo que vas hacer.

Hombre: Invitación a comer. Estas dándole muchas vueltas a tu cabeza para hacer cambios. Compra de muebles.

Consejo: Debes saber perdonar.

Piscis

Palabra clave: Confianza.

Número de suerte: 572

Cuidado con los pensamientos que tienes. Recibes un documento en positivo. Buenas noticias. Llega lo que esperas. Recibes un dinero. Cambio de dirección. Triunfas en una situación de algo de terrenos o vivienda. Hombre de poder político que te busca para pedirte ayuda.

Trabajo: La rueda de la fortuna a tu lado. Muchas bendiciones. Harás una limpieza espiritual en tu oficina..

Salud: Alergias por medicina.

Amor: No regales lo que te dan. Sueños que se hacen realidad. Se responsable en lo que haces a tu pareja.

Parejas: Nuevos compromisos que debes cumplir. El mundo en tus manos. Cambios. Algo con miel.

Solteros: Controla las angustias. El amor se activa a tu lado. Te alegras ya que le das un futuro a tu familia.

Mujer: Lo que es tuyo llega. Pendiente con tu pareja. Reunión con personas donde reconocen tu trabajo.

Hombre: Recibes noticias que te da mucha tristeza. Hombre que te busca para pedirte que trabajes con él y le dirás que sí.

Consejo: Tienes el poder espiritual úsalo.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial