Comerciantes de Bulevares Gómez y Guevara muestran pocas expectativas ante las cercanas fiestas decembrinas al notar la poca afluencia de personas comprando, la reducida visita de turistas que por causas de la inseguridad piensan para estacionar sus vehículos corriendo riesgo de ser robados.

Perspectivas que se observaron divididas al notar que algunos encargados de tiendas como el joven Cristopher Rivas, que labora en una tienda de ropa de niño y se mostró con optimismo, esperanza que mejoren las ventas a pesar de considerar que han estado muy bajas y con poca gente comprando.

Expresó que espera no vayan a tener fallas con la energía eléctrica en esos días festivos porque les afectaría seriamente, recordó que entrando el mes de diciembre los comercios por el boulevard un sábado se vieron afectados por un corte de la energía, que duró cinco horas.

El comerciante árabe Yuset Yuset manifestó que a su juicio no parece temporada de diciembre, no hay seguridad dijo que en una oportunidad estacionó su auto en una calle cercana a la tienda y le robaron la batería, no hay seguridad. “La personas tienen miedo de venir a comprar a los bulevares, no hay vida, no hay los turistas”.

Señaló que si se aprovechan áreas como las de las instalaciones del antiguo Puerto de La Mar con vigilancia, los turistas se acercaran a comprar, “Las personas no tienen lugar en el cual estacionar el carro, y la alcaldía no hace nada, no apoya al comerciante en nada”, acotó.

Comercios con pocas expectativas de ventas para festividades decembrina / Foto: FRANKLIN VASQUEZ

Asimismo el señor Juan Carlos Merchan quien mencionó tiene 28 años en el boulevard Gómez con el ramo de carteras y accesorios en cuero, enfatizó que espera que la realidad de los comerciantes mejore con el cambio de gobierno en la entidad. Expresó que le gustaría que le dieran el fin común para el cual fue construido el Puerto de la Mar.

Merchan consideró que la venta de su mercancía ha estado muy mal, porque vende botas de motorizado, y quien los busca son los turistas extranjeros. Aseguró “La gente a duras penas consigue para comer, no consigue como en años anteriores para comprar y lucir una cartera de cuero, los bulevares están solos, se ve poca gente, mis expectativas son muy bajas”.

Recordó el comerciante que “para esta fecha en años anteriores vendía mucho las correas, carteras, y ya había vendido cuatro o cinco chaquetas de cuero, pero este accesorio que dejó de ser una opción desde hace cuatro años, al igual que las correas pieza esencial en los hombres, porque todo está muy difícil, las personas solo reúne para comprar alimento”.

Sin embargo el trabajador informal en el ramo de ropa de niño Carlos Soque señaló que sus expectativas son que mejoren las ventas y puedan rescatar la inversión que hizo, para obtener algo de ganancia. Precisó ha visto que poco a poco la gente ha ido comprando, y sus ventas han mejorado, estimando sea aún mejor para el 24 y el cierre de año el 31.

Expectativas que varían y muestran el deseo latente del neoespartano a que las circunstancias cambien y mejoren la situación para todos en la entidad.

El Sol de Margarita