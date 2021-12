Con la presentación de Tails y Knuckles, llega el primer trailer de ‘Sonic 2’

Una de las más grandes sorpresas de 2020 fue ‘Sonic: The Hedgehog’, película basada en el videojuego del mismo nombre, la cual contra todo pronóstico tuvo un muy buen recibimiento por parte del público y la crítica, logrando una buena recaudación en taquilla antes del cierre de las salas de cine en todo el mundo a consecuencia de la pandemia, por lo rápidamente se comenzó a trabajar en la secuela y este día finalmente se iberó el tan esperado trailer de ‘Sonic 2’.

‘Sonic: The Hedgehog’ fue para muchos un gran logro de los fans, ya que después de las quejas del diseño del personaje tras la salida del primer trailer, el estudio decidió retrasar el estreno para rediseñar al famoso erizo y complacer a los fans, lo cual se logró en gran medida convirtiendo a la película en una de las mejores con respecto a las adaptaciones de videojuegos.

Después de algunas incertidumbres con respecto a la secuela, finalmente se liberó el primer trailer de ‘Sonic 2’ donde vemos de nueva cuenta a este erizo, además de aparecer Tails, quien aparentemente tendrá un papel más importante después de tener una particicipación en una escena post créditos, además de ver por primera vez a Knuckles a quien le dará voz nada más que Idris Elba.

‘Sonic: The Hedgehog 2’ es dirigida de nueva cuenta por Jeff Fowler y traerá de nueva cuenta a Jim Carrey como el Dr. Robotnik, además de James Marsden y Tika Sumpter y el estreno de esta película está programado para el 8 de abril de 2022 si no hay ningún tipo de retraso y se espera que no sea la última entrega, ya que no se descar una tercera y cuarta entrega.

