Conoce los electrodomésticos que consumen más energía

El gerente de venta de Voltyc, Juan Carlos Rodríguez, considera que “Venezuela es un país donde la energía nunca ha costado nada” y hay que concientizar a los ciudadanos a ahorrarla. Además, detalló cuáles electrodomésticos pueden llegar a consumir más vatios por hora (v/h):

Un termotronic (calentador de agua) puede consumir entre 3.500 y 4.500 vatios por horas (v/h). “El uso del termotronic en una hora puede representar el uso de la energía de tu casa en 24 horas”, enfatizó Rodríguez en entrevista a Unión Radio.

El air fryer es uno de los electrodomésticos que generan mayor consumo de energía: 1500 v/h.

El secador consume energía excesivamente, sin embargo, no se especificó cuántos v/h.

El microondas, aunque consume mucho se usa por pocos minutos. Entonces el consumo no incide significativamente en el consumo de la casa.

Asimismo, el gerente indicó que las plantas eléctricas requieren combustible y mantenimiento aunque no se utilicen regularmente.

“Sabemos cuál es la problemática del combustible. Lo uses o no, tienes que mantenerlo. En un apartamento es totalmente fuera de la norma aunque mucha gente lo hace: el colocar un generador y eso genera ruido, molestias a los vecinos, sin contar con los riesgos de la manipulación de combustible. Con los sistemas de almacenamiento de energía eso no genera inconvenientes, simplemente no tiene ruido, no genera mantenimiento, actúa de manera inmediata”.

Con información de Descifrado

Por: Reporte Confidencial