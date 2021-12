FOTOGALERÍA | Con basura, buhoneros y pocas luces navideñas: así se ve Caracas

1323963

Plazas, calles y otros espacios públicos adyacentes a las entidades gubernamentales en el centro de Caracas, así como el tramo de Los Símbolos hasta el Paseo los Próceres, fueron vestidos este 2021 con luces de colores, con bombillos y cascadas resplandecientes que caen de las altas edificaciones. La gente tomándose fotos es una constante. Todo está iluminado.

Esta imagen de luces y colores se va difuminando hasta desaparecer en las calles menos populares o más alejadas de los espacios públicos tradicionalmente concurridos por los caraqueños. Aquí reina la oscuridad.

La Navidad llegó a medias al interior de Los Próceres. Algunos de los copones griegos están cubiertos con luces, pero no son suficientes para eliminar la oscuridad de las fuentes, los jardines, las estatuas enormes en honor a los héroes independentistas y de las caminerías. Los visitantes que frecuentan el lugar hacen ejercicio sin poder distinguir el rostro de sus compañeros por la falta de alumbrado público adicional al festivo.

También trayecto que conduce al complejo Fuerte Tiuna y al Monumento de Los Próceres tiene poca luz. Los bombillos azules, verdes, rojos y amarillos solo está en la decoración de los árboles que rodean las aceras y los tanques de guerra.

Carmen Hernández, vendedora de globos en Los Ilustres, cuenta que con la decoración decembrina la zona tiene más claridad. ‘‘Antes estaba oscuro. Nadie se quiere meter para Santa Mónica ni los Símbolos en la noche. Ahorita que es diciembre es que hay luz en el paseo’’.

El centro de Caracas es sumamente transitado y este año no fue la excepción. Las plazas O’leary, Capuchino, Parque Carabobo, Bolívar y El Venezolano, todas cercanas a las instituciones gubernamentales, se mantienen limpias, con ornamentos navideños y libres de focos de basura. La gente no duda en capturar con la cámara su paso por el espacio. No obstante, hay zonas marginadas sin la iluminación característica de la fecha que dependen de los pocos faros que todavía funcionan.

‘‘Solo las plazas principales (del centro) están iluminadas. Esperemos que se mantengan así hasta el 24 o más’’, relata Xavier Simosa, un visitante de la Plaza Parque Carabobo.

Entre compras y basura

En la época decembrina es común ver más movimiento de compradores y vendedores en las calles; hay más gente recorriendo mercados, bulevares y zonas comerciales, lo que provoca un aumento en la producción de desechos sólidos. Los focos de basura en horas de la mañana marcan una diferencia con la Caracas bonita que se muestra en las fotos de redes sociales.

Montones de escombros y desperdicios se aprecian acumulados en esquinas y calles de la ciudad. Las avenidas Universidad y Baralt, en el centro; y el bulevar de El Cementerio hasta llegar a los mercados municipales de ropa, son una muestra.

‘‘Son pocas las áreas que han limpiado y adornado. Todo lo que es La Hoyada, San Martín, avenida Lecuna y el centro en general, le hace falta un cariñito’’, dice el ciudadano José Luis Cova.

En la Baralt, a la altura del mercado municipal Quinta Crespo, es mayor la producción de basura. Las montañas de desechos no albergan únicamente los descartes de hortalizas, verduras y productos cárnicos del expendio de alimentos, también pocetas y escombros que la empresa prestadora del servicio de aseo urbano no está obligada a recoger.

‘‘Las únicas partes que veo limpias y bonitas aquí en el centro, son donde está el Saime, la Plaza Miranda y la Bolívar. De resto, en todo hay basura, todo está sucio y hay más indigentes’’, denuncia una señora de 46 años que prefirió resguardar su identidad.

Aunque el ambiente de comercio informal ha tomado más espacio en el centro y El Cementerio, los prestadores de servicio aseguran que se encargan de mantener el área limpia al terminar la jornada laboral. ‘‘El aseo de Caracas pasa en las tardes, algunas zonas si están sucias. Depende de la afluencia de gente. Nosotros acá en Cruz Verde agrupamos la basura y luego el camión la recoge’’, explica Ander García, trabajador ambulante.

El equipo de El Pitazo realizó un recorrido en horas de la mañana y la tarde-noche de este 7 de diciembre, para constatar cómo está Caracas. Te mostramos las fotos:

Andrea GarofaloGran Caracas