Jennifer Aniston se burla de los rumores de embarazo

En una reciente entrevista la recordada actriz de la serie Friends de 52 años de edad, bromeó acerca de que los tabloides han estado especulando durante años sobre que tendría un hijo, agregando al medio»Hollywood Reporter» que nunca se determinó a la maternidad.

Seguidamente, Aniston se burló si aún los medios especularían sobre un embarazo a su edad actual «¿Todavía voy a tener gemelos? ¿Voy a ser la madre milagrosa a los 52 años?».

Cabe destacar que, Jennifer siempre estaba molesta cuando los medios le preguntaban si algún día tendría hijos o si estaba embarazada, agregando que estaba harta de que los medios la hicieran sentir obligada a tener un bebé “Apunta a la perpetuación de esta noción de que las mujeres de alguna manera están incompletas, no tienen éxito, o son infelices si no están casadas y tienen hijos. No necesitamos estar casados o ser padres. Tenemos que determinar nuestro propio ‘feliz para siempre’ para nosotros mismos”.

Ahora bien la artista quien se cerró a la idea de los hijos, también añadió que no volvería a casarse después de dos matrimonios fallidos, el primero con Brad Pitt y el segundo con Justin Theroux.

“Los hombres pueden casarse tantas veces como quieran, pueden casarse con mujeres de entre 20 y 30 años”, dijo.«Las mujeres no pueden hacer eso». Finalmente, la artista de igual modo no se cierra a tener otro amor, no obstante desea que todo sea sin un papel legal de compromiso.

Con información de Gossipvzla

Por: Reporte Confidencial