Libros: DESDE LA TRINCHERA

La verdad detrás de la pantalla: el médico que habló claro cuando todos callaban relata sus historias de vida tras veinte años en la trinchera de un box de Urgencias. «Siempre he creído que los médicos aprenden más de los errores que de los aciertos. Todos los médicos fallamos, somos humanos y los humanos se equivocan, así que creo que cada médico debe lidiar con sus fantasmas. Muchas veces me dicen que los médicos no reconocen sus errores. No sé si en público, pero les aseguro que nos persiguen el resto de nuestra vida. Abro la caja de mis fantasmas a menudo y converso al final de la noche con ellos, los considero mis hermanos y hermanas». Este libro es un acto de desnudez de un médico que lleva veinte años en primera línea. En estas 7 historias de vida que componen sus páginas traslucen la pasión por el trabajo y por los pacientes, la fe y la esperanza en la ciencia por encima de todo, pero también la oscuridad que alberga la enfermedad y el dolor que produce saber que a veces nada es suficiente. A través de ellas, el doctor César Carballo nos presenta casos de pacientes al límite, nos habla de cómo funciona nuestro cuerpo, nos muestra la fiereza de los sanitarios en situaciones extremas, nos revela las carencias y los fallos -los del sistema y los humanos-, los pequeños detalles que marcan la diferencia entre vivir o morir y los milagros -que también suceden- desde la trinchera de un box de Urgencias.

Autor: CARBALLO, CÉSAR

Genero: Autoayuda

Páginas: 248

Sinopsis librería

Por: Reporte Confidencial