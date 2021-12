«No se puede sobrevivir en un país si no hay proteínas»

El presidente de Fedenaga, Armando Chacín, presentó un balance de cierre de año del sector ganadero en Venezuela, donde resaltó que «hay síntomas positivos, pero todavía no son suficiente ante la ingesta de carne. Estamos alrededor de ocho kilos de carne de consumo en este momento».

Argumentó que no es suficiente, ya que lo correcto es estar consumiendo un total de 60 kilos de las cuatro especies y en este momento los venezolanos no llegan a 24 kilos.

«Hemos visto un crecimiento de rebaño porque los dos últimos años se tomó la medida de dolarizar el precio de la carne y eso impidió en gran parte del tiempo el contrabando de extracción de carne del vecino país».

Fedenaga habla de la situación del sector

Chacín informó en rueda de prensa que «tienen una cantidad aproximada de 11 millones de reses; quiere decir que el tema pandemia y la incapacidad que tienen los consumidores venezolanos de poder consumir alimentos, ha hecho crecer el rebaño en este momento. Sin embargo, es insuficiente porque se debería tener alrededor de 30 millones de cabezas para que fuéramos autosuficientes en carne».

Por otra parte, comentó que han perdido un largo año de conversaciones con el Gobierno de Maduro y no obtienen resultados. «Estas conversaciones han sido respetuosas, pero no hemos obtenido más respuestas, no hemos avanzado en la producción de alimentos».

Situación con el combustible

Por otra parte, comentó que el punto del combustible ha mejorado, pero no es suficiente. «Tenemos unos cupos por el ministerio de Energía y Mina y no es saciado hasta los momentos. Sin embargo, hemos visto una pequeña mejoría en algunos municipios y estados. Esperamos que se mantenga», aseguró Chacín.

El precio de la carne nacional está en 1.2 contra el precio de la carne internacional promedio que está en 2.6. «Quiere decir que esta dos veces menos que lo que hay de precios en Venezuela. Imposible que alguien pueda exportar carne, traerla al país y ponerla más económica».

El tema es el poder adquisitivo que no pasa por sus manos, mientras el sector espera que se «resuelva el tema político».

«Queremos reimpulsar los sectores rurales. No son los mejores números, no podemos alegrarnos».

En la misma línea, comentó que para reimpulsar proyectos ganaderos se necesita financiamiento, «el deterioro fue muy duro y todos sabemos que nuestro sector también se vio afectado».

Se necesita tener 10 mil millones de dólares que hay que salir a buscar, pero hay que pasar por la palabra confianza y el Estado debe ser garante

«Nadie invierte en un país que donde hemos visitado más de 14 embajadas y todos nos han dicho que mientras no haya confianza hay poca capacidad de inversión con extranjeros», sentenció.