Vídeo @GerardoBlyde representante de @Jguaido luce preferir esperar 2024 que Referendo Revocatorio

“La próxima cabeza a contarse aquí es la de Maduro, ya sea revocado o en las elecciones presidenciales de 2024. Si Maduro no negocia, esa pequeña reactivación económica no será suficiente para revertir el desastre y el rechazo que tiene en el país y tampoco reactivará al país. Hay hambre, miseria, acabó con el poder adquisitivo de las personas, también con las industrias y empresas. Todo es tan inmenso que, si no negocia lo más pronto posible, no podrá tener estabilidad que le permita tener algo de ingresos para mostrar algo de gestión”, señaló Blyde.

A su juicio, si Maduro no quiere negociar, significará que todo seguirá igual: mejoría económica ficticia en algunos sectores con una pequeña población con acceso a dólares, al resto de la población algo le cae y el que esté empleado está frito porque depende de un sueldo. “Todo está descompuesto y destrozado, es imposible que si no negocia ahora pueda hacer algo después”.

¿Esa mesa de negociación volverá con los mismos intermediarios? ¿Cómo va a volver? Jorge Rodríguez propuso incluir a otras oposiciones…

El abogado aclaró que el representante del chavismo, Jorge Rodríguez, no es quién decide quiénes son los miembros de la delegación de la plataforma unitaria. “Es la plataforma unitaria que decide quiénes son los miembros. En el acuerdo firmado están definidas las partes y la agenda que se va a tratar y esto no ha sido modificado y para eso se necesita la propuesta de ambas partes y no de una sola. Jorge Rodríguez: tú no tienes derecho a modificar nuestra delegación, nosotros no modificamos la tuya”.

¿Podemos soñar con la idea de acabar con la reelección indefinida cuando ni siquiera se respetaron los resultados en Barinas?

“Tenemos que unirnos. Los partidos tienen la obligación de existir en democracia para organizar el acceso al poder de manera que puedan vender su doctrina. Viendo las consecuencias del 21N y las políticas que se han empleado, conlleva a que todos los partidos deben hacerse una revisión interna para ver qué han hecho bien y que no. En este momento la lucha democrática es lo que exige el ciudadano venezolano”.

Blyde recordó las elecciones parlamentarias del 6D 2015, las cuales definió como exitosas, aunque las condiciones electorales para ese entonces “no eran plenas” pero que ese proceso a Maduro lo agarró descuidado, pero “cuando estamos divididos pasan cosas como las que pasó el 21N”, dijo.

¿Un referendo revocatorio debería ser discutido en la mesa de México?

“El revocatorio es un derecho constitucional, y aunque no soy fanático de esa figura, esa solo es justificable cuando hay periodos tan largos para un Presidente como lo tenemos en Venezuela. Con este sistema es imposible un referendo revocatorio, aunque es un derecho usable y presionable y si este derecho se materializa habría adelanto de elecciones presidenciales” y añadió que no pueden quedar pegados en los errores cometidos “porque el tiempo no da”.

“Los venezolanos necesitamos un nuevo pacto de gobernabilidad democrática que nos incluya a todos”, finalizó.