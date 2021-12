Viral | Maestro llama “bobas” a las mujeres que creen que sus esposos son fieles y es criticado en redes

Desde que se empezaron a implementar las clases virtuales debido a la pandemia del COVID-19, varios videos de maestros dictando clases se han vuelto virales; en esta oportunidad un clip de un docente llamando “bobas” a las mujeres que confían en sus parejas se popularizó en Internet.

De acuerdo con medios locales, el protagonista de la historia es Guido Ecuador Peña Armijos, un docente de la facultad de derecho en la Universidad Técnica de Machala, ubicada en la provincia de El Oro, Ecuador.

El maestro generó una gran controversia en redes sociales al asegurar que una mujer es “tonta, boba” si piensa que su pareja le es fiel.

“La mujer que piensa que el marido es fiel, que es solo para ella, que no le va a traicionar, que no le ha puesto los cachos, que no se acuesta con otra mujer, esa mujer es tonta, boba, tarada, demente, de otro mundo”, asegura el profesor.