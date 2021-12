▷ Cardenales barrió a Bravos en el doble juego #11Dic

Yojhan Quevedo fue el líder del Cardenales de Lara en el segundo choque de la doble jornada ante los Bravos de Margarita, que terminó en barrida, esta vez por marcador de 5-4. En el primer enfrentamiento que se llevó a cabo más temprano en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez, los crepusculares habían dejado en el terreno a los margariteños.

A pesar de no contar con mucho tiempo de juego, Quevedo ha sabido aprovechar ocasiones para brillar con el bate. “Contento que las cosas están saliendo positivas para el equipo”, comentó el receptor. “Gracias a Dios poco a poco me van dando el chance y he sabido aprovechar mi oportunidad”, agregó para el circuito radial de Lara.

Su ocasión de convertirse en la figura del desafío para los larenses, llegó en la parte baja de la cuarta. Luego de un doblete de Juniel Querecuto, el careta conectó un sencillo para mandar a la goma su compañero y poner la diferencia final en el score.

“Sigo trabajando y sigo haciendo lo mío, preparándome cada vez, como si fuera a jugar, y el trabajo está dando frutos”, destacó.

También apareció en el segundo tramo, pegando un doblete que puso dos anotaciones en el juego. Seguidamente anotó con un incogible de Jecksson Flores para poner ventaja de cuatro. Antes, en el primer inning, Lara se había adelantado con un rodado de sacrificio de Yordanys Linares.

Bravos montó una emboscada de cuatro carreras en el tercer tramo, pero se volvieron a quedar cortos en el score. Los larenses toman un gran impulso anímico de cara a la clasificación.

Quevedo analizó la situación para los micrófonos del circuito. “El ánimo estaba un poquito abajo, pero lo volvimos a levantar. Lo más importante es que el clubhouse ya está compactado”, finalizó.

Pedro García (2-0) obtuvo la victoria por Lara, mientras que Yápson Gómez (1) se llevó su primer juego salvado de la zafra. Cayó David Ramos (2-1) por Margarita.

Destacaron Quevedo de 3-2 con tres remolcadas y una anotada. Querecuto se fue de 3-2 con dos anotadas. Los pájaros rojos llegan a 24 triunfos para afianzarse en el segundo lugar de la tabla. Larenses e isleños descansan este sábado, para volver el domingo 12 a enfrentarse a Leones y Tigres respectivamente.

Margarita ahora comparte el cuarto puesto de la clasificación con Aragua. Ambos con balance de 20-20.