▷ Padrino López: No nos subestimen, no somos desalmados ni desarmados #11Dic

Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa de Venezuela por el régimen chavista, participó en un acto de conmemoración de los 162 años de la Batalla de Santa Inés, donde aprovechó para hacer un llamado a los «enemigos de la patria«.

Desde Barinas, estado donde se han generado diversas polémicas tras lo sucedido en las elecciones regionales del 21 de noviembre, Padrino López le dijo a los supuestos enemigos de Venezuela que «no se equivoquen«.

«El mensaje que damos desde aquí a los enemigos de la patria: no se equivoquen, no nos subestimen. No somos desalmados ni desarmados, tenemos bastante alma y espíritu de lucha y tenemos armas para defender la democracia«, precisó.

Asimismo, mencionó que los intereses de los funcionarios venezolanos es lograr mantener el orden y la paz del país, por ende, es necesario destacar que todos están preparados para defender la soberanía de la nación.