Delcy Rodríguez presentó Presupuesto y Plan Operativo Anual 2022

Durante una presentación ante la Asamblea Nacional (AN), la vicepresidenta de la gestión de Nicolás Maduro habló sobre el Presupuesto y Plan Operativo Anual para el próximo año.

“Venimos del año 2020, un año de pandemia, pero el 2021 también ha sido con pandemia y hoy podemos mostrar que el año 2021 significó desde el punto de vista económico, una inflexión que perfila un año 2022 de crecimiento y economía”, expresó.

Además, informó que para este ejercicio fiscal 2022 se prevé un presupuesto que alcanza el monto de 62 millardos 379 millones 454 mil 806 bolívares. El mismo, estará destinando un 77% a la inversión social.

Detalló que esta inversión social tiene como ejes centrales la Salud, Educación y la Gran Misión Vivienda Venezuela. Incluyó al Sistema Patria, la producción, procura y distribución de alimentos.

Delcy Rodríguez destacó que también está contemplado el impulso del sistema educación pública gratuita y de calidad. Más del 80 % de matrícula en Venezuela es pública, para el acceso para todos.

Por otra parte, aseguró que la recaudación fiscal alcanzó un alto nivel de efectividad pasando del 23% en 2018 a 75% en 2021.

Añadió que la Ley de Nuevos Emprendimientos aprobada por la Asamblea Nacional (AN) “fue una oportunidad para dar inicio a un nuevo modelo económico que ha coadyuvado a la recuperación del país”.

Sobre el sistema de vacunación en Venezuela, comentó que cuentan con un “80% de vacunación en nuestro país, con gran esfuerzo garantizamos el derecho a la salud y la vida de nuestro pueblo”.

