El Aissami desmiente a Reuters y habla de su entrevista con Telesur

El Ministro del Petróleo de Maduro, Tareck El Aissami, reapareció este viernes en Twitter, cargó contra la agencia Reuters e ironizó ante la noticia de que supuestamente está delicado de salud y podría ser removido de su cargo.

“Exclusiva: El café que nos tomamos fue sin azúcar!!. Seguramente Reuters le reste importancia a este gran detalle. Gracias Madelein García por la conversación de hoy sobre Venezuela y su rol de vanguardia en el sector petrolero mundial!!. Menos que menos saldrá en Reuters”, posteó El Aissami en la red social, aunque aún no ha aparecido públicamente.

El funcionario oficialista adjuntó un tuit de la comunicadora chavista Madelein García donde dice: “Si que me sorprendió esta ‘exclusiva’ de Reuters, resulta que me tomé un café con el Ministro Tareck El Aissami y conversamos sobre el mercado petrolero y los planes de Venezuela y la OPEP Plus para el 2022. Qué cosas estás ‘exclusivas’ sin el exclusivo”.

Asdrúbal Chávez lo sustituiría, según Reuters



Este jueves, se conoció que la salud del Ministro del Petróleo Tareck El Aissami “se ha deteriorado en las últimas semanas”, de acuerdo con ocho fuentes consultadas por Reuters.

Aunque la agencia no detalla qué enfermedad padece El Aissami, sugiere que el estado de salud le impediría ejercer su cargo, temporalmente al menos.

Las fuentes consultadas explicaron que recientemente El Aissami fue sometido a varias cirugías importantes. «Es solo cuestión de tiempo antes de que sea reemplazado», precisó uno de los entrevistados.