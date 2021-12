Lanzador de Magallanes pierde la paciencia con fan

Yohander Mendez, lanzador abridor de los Navegantes de Magallanes en la LVBP, perdió la paciencia en tuiter y respondió con insultos a la crítica de un fan ayer por la tarde.

¿Hasta dónde puede llegar la crítica de un fan y hasta donde puede llegar la respuesta de un pelotero? La verdad acá en el Fildeo acostumbramos escribir lo que pensamos sin reparar mucho en si un pelotero se va a ofender o no. No sabemos si eso esté mal o no, pero es lo que aquí hacemos.

Y bueno, uno siempre se arriesga a que los peloteros le respondan, ¿no? También tienen derecho.

Y eso justo pasó ayer con el intercambio entre Luis Alfredo Quiroz, fan y analista de la LVBP y el pelotero del Magallanes Yohander Mendez. Luis señaló la falta de control del lanzador, que por cierto sólo tiro una antrada por una mapolla según reporte oficial del equipo, y a Yohander no le pareció la forma o el tono y respondió algo subio de todo.

“Ven y pitcha tu MMGV”.

¿Hizo bien el lanzador? ¿Debió de controlarse y responder más calmadamente?

No somos nadie pa’ juzgar al pitcher porque no sabemos la presión o estado de ánimo o lo que sea, pero si le podemos decir algo que nos parece mal: Yohander repondió el mensaje minutos después del comentario de Luis Alfredo, lo que significaba que todavía el juego seguía y que el pitcher estaba en el dougout al pendiente del celular.

Eso sí, un tache para el lanzador de Magallanes, la respuesta quien sabe. Estamos seguros de que hay formas más elegantes de llevar un intercambio con un fan.

¿Usted qué dice?