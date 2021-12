Lista de algunos de los mejores libros de autoayuda

Todos los libros tienen poder sobre el ser humano, lo sabemos. Nos han permitido durante décadas y generaciones ampliar nuestra cultura y conocimiento. Sin embargo, con la llegada de ese amplísimo mercado de la autoayuda y el crecimiento personal, se nos abre de pronto nuevas y sensacionales oportunidades. Podemos fortalecer nuestras competencias, mejorar nuestras relaciones afectivas, trabajar nuestra espiritualidad o tomar conciencia de nuevos enfoques que hasta el momento, no percibíamos.

Conocer por tanto esos títulos con mayor peso en este sector siempre es de gran utilidad. Al descubrirlos y aprender de ellos, seguramente accederemos a otros más, a nuevas propuestas con las que seguir avanzando en nuestro crecimiento personal. Es un viaje que siempre merece la pena.

Los libros de autoayuda son grandes maestros gracias a lo que profundizas y encuentras respuestas, al mismo tiempo que desarrollas tu crecimiento personal.

1. Poder sin límites, de Tony Robbins

A la hora de hablar de libros de autoayuda, es inevitable nombrar a un súper ventas por excelencia. Hablamos de Poder sin límites, de Tony Robins. Se trata de un trabajo que cuenta con buenas críticas y que cumple con su propósito: nos invita a la acción, nos recuerda qué el poder de la mente no tiene barreras y que cada uno de nosotros podemos llegar a ser aquello que deseamos.

Es un libro ameno, fácil de leer y que nutre sus teorías de las técnicas de la programación neurolingüística (PNL) y la Inteligencia Emocional. Tras sus lectura, podremos trabajar nuestras creencias, las limitantes y las potenciadoras, conoceremos más aspectos sobre el liderazgo y desarrollaremos nuestra autoconfianza.

2. Inteligencia emocional, de Daniel Goleman, un hito entre los libros de autoayuda

Todo un clásico y posiblemente, todo un hito en el campo de la psicología. Fue en los años 90 cuando Daniel Goleman nos presentó las bases de la llamada inteligencia emocional.Este concepto revolucionó casi cualquier campo de nuestra sociedad: el laboral, el escolar, el ámbito del crecimiento personal…

De pronto, las emociones se situaron en esa línea de salida indispensable para conseguir el éxito en nuestras vidas. Atrás quedaba ya el peso indiscutible de los test de inteligencia, del cociente intelectual y de ese razonamiento lógico que durante tanto tiempo, había desplazado la relevancia de aquello que nos hace humanos: las emociones.

3. Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer

Wayne Dyer nos dejó hace solo unos años. Sin embargo, su legado lo sitúa como uno de los mejores referentes en materia de crecimiento personal. Sus libros de autoayuda marcaron un antes y un después, siendo precisamente Tus zonas erróneas, uno de sus trabajos más admirados.

En él, Dyer, influenciado por la psicología transpersonal nos enseñó a identificar y evitar esos pensamientos negativos que nos impiden avanzar. Las creencias nos determinan, por tanto debemos ser capaces de tomar conciencia de todas esas zonas erróneas que nos incapacitan y vetan nuestra felicidad, supeditándonos en la culpa y la preocupación.

De entre todos los libros de autoayuda, Tus zonas erróneas ha conseguido batir el récord mundial. Ha vendido alrededor de 35 millones de copias por todo el mundo.

4. La buena suerte, de Álex Rovira

Tras la publicación de La buena suerte, de Álex Rovira y Fernando Trías de Bes, millones de personas en todo el mundo conocen ya la maravillosa fábula de Sid y Nott. Este libro va más allá de los clásicos libros de autoayuda. Es un cuento mágico.Es una metáfora que nos habla del esfuerzo, de la constancia y la capacidad de no darnos por vencidos. Es una gran enseñanza vital para nuestro día a día.

En el libro se nos cuenta la historia de dos caballeros empeñados en hallar la prosperidad. Los problemas que se encuentran, las adversidades a las que hacen frente, nos sirven de inspiración para no tirar la toalla. Incluso, que caigamos en el pesimismo y en el victimismo. Dos actitudes que, si bien evitan que nos hagamos responsables de lo que nos ocurre, terminan yendo en nuestra contra.“Hace mucho tiempo, en un reino muy lejano, un mago llamado Merlín reunió a todos los caballeros del lugar y les dijo:—Hace tiempo que muchos de vosotros me pedís un reto. Algunos me habéis sugerido que organice un torneo entre todos los caballeros del reino. Otros habéis pedido que organice un concurso de destreza con la lanza y la espada. Sin embargo, voy a proponeros un reto diferente…”-Extracto de La Buena Suerte, de Álex Rovira y Fernando Trías de Bes-

5. Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaky

La obra de Kiyosaky nos habla sobre cómo alcanzar la libertad financiera. Este trabajo, se ha convertido, por así decirlo, en uno de los libros clave para muchos coachs financieros y ejecutivos. Su lectura nos permitirá cambiar nuestra perspectiva sobre el dinero. Pero, no solo eso. También nos ayudará a dar un gran giro a nuestra vida personal.

Robert Toru Kiyosaki, empresario de éxito, inversor, escritor y orador motivacional, nos enseña a dejar a un lado nuestra preocupación por el dinero para acceder a otro nivel. El de la correcta gestión, en la de ser inteligente para saber en qué invertir y en qué no, en entender que hay algo más que la simple cultura del consumismo…

6. Cuentos para pensar, de Jorge Bucay

Jorge Bucay, psicodramaturgo, terapeuta gestáltico y escritor argentino, nos proporcionó en Cuentos para pensar, un marco evocador y maravilloso desde el cual, reflexionar sobre el comportamiento del ser humano a través de una serie de cuentos. Estos relatos orquestados y creados por sí mismo perseguían un único objetivo: despertar nuestro sentido común, nuestra lucidez existencial para tomar contacto con nuestras virtudes, defectos, oscuridades y destellos como humanidad.

El siguiente vídeo aborda uno de sus cuentos. De este modo, podremos descubrir de una manera más dinámica lo que nos podemos esperar con su libro Cuentos para pensar.

7. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl

El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl es uno de los libros más poderosos de autoayuda. Se basa en una vivencia real de su autor, que sobrevivió a tres años de encierro en un campo de exterminio nazi, mientras era testigo de cómo moría toda su familia.

En él, Frankl nos cuenta cómo, a pesar de las dificultades y circunstancias adversas, es posible seguir adelante si encontramos un sentido en nuestras vidas. Sus palabras, el mensaje contenido en sus páginas no puede ser más rotundo: la capacidad humana de trascender sus dificultades es inmensa. Siempre que tengamos un motivo, un propósito que nos aliente, podremos con la adversidad.

Estamos sin duda ante un libro que ha conseguido ocupar una posición de obligada lectura en los colegios e institutos de todo el mundo. Frankl, fue un testimonio de ese horror de nuestro pasado, y a pesar de ello logró unir sus hebras rotas para convertirse en un psiquiatra de referencia y en el padre de la logoterapia.

8. El caballero de la armadura oxidada, de Robert Fisher

Es un best seller del que se han vendido más de un millón de copias y ha tenido un gran impacto, tanto en niños como en adulto. Se trata de una obra de estilo alegórico que suele considerarse del género de autoayuda.

Este libro nos enseña, con un sutil sentido del humor, que debemos liberarnos de nuestras armaduras que nos impiden conocernos y amarnos a nosotros mismos. De esta forma, seremos capaces de dar y recibir amor en abundancia, así como también convertirnos en dueños de nuestra propia vida

La famosa escritora Terry Linn Taylor ha expresado:

“Si necesitas que te recuerden la importancia de amarte a ti mismo, Por favor lee El Caballero de la Armadura Oxidada. Cuando hayas llegado a la última página sabrás que la vida es buena, que eres amor, que eres maravilloso…”

9. El mapa para alcanzar el éxito, John C. Maxwell

John C. Maxwell es un reconocido experto en liderazgo, orador y destacado autor, que ha vendido millones de libros sobre autoayuda. El mapa para alcanzar el éxito es una de sus obras de gran impacto que habla sobre crecimiento personal.

En este libro John C. Maxwell nos muestra sus ideas de lo que significa ser exitoso. La mayoría de las personas lo hacen equivalente a la riqueza, el poder y la felicidad. Pero, según este autor, el verdadero éxito no es algo que uno adquiere o logra. Más bien es un viaje que se emprende y que dura toda la vida.

Los libros de autoayuda se alzan como un recurso sensacional para invertir en nosotros mismos. Aún más, nos facilitan un despertar, nos dotan de las mejores herramientas para descubrirnos, para lidiar mejor con las dificultades y convertirnos en las personas que deseamos ser. En un mundo de complejidades, estas lecturas son un bálsamo tan enriquecedor como motivador.

