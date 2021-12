AD de Bernabé Gutiérrez, Timoteo Zambrano de Cambiemos y 8 partidos más anuncian apoyo a Claudio Fermín

El candidato a la gobernación Barinas Claudio Fermin, recibió este sábado el apoyo de diez partidos políticos de cara a la elección especial del 9 de enero. Esta elección fue decidida por la TSJ chavista tras la inhabilitación express del ganador de dicha elección, Freddy Superlano.

En la rueda de prensa, a Fermín lo acompañaron Bernabé Gutiérrez por la Acción Democrática intervenida por el mismo TSJ; Timoteo Zambrano por Cambiemos, Miguel Ponente por Primero Venezuela (PV), Jorge García por Venezuela Unida, Humberto Padilla por Nuvipa, Rafael Marín y Gabriel Peña por Soluciones Para Venezuela, Mari Ortega por Compromiso País (Compa) y Heder Puerta por Bandera Roja intervenida.

Bernabé Gutiérrez aseguró que iba a «Barinas a dejarles como candidato a gobernador al gran amigo Claudio Fermín». «Quiero en nombre de los 80 años de Acción Democrática, históricamente vinculado a Venezuela, dar gracias. Gracias al pueblo de Venezuela y al de Barinas, AD tendrá un nuevo gobernador”.

Por su parte, Fermín comentó: «Al pueblo de Barinas, querida tierra barinesa, venezolanos que tienen sus miradas y preocupaciones puestas en estas elecciones. Primero me honra que un grupo de líderes me hayan propuesto la candidatura a la gobernación de mi estado. Eso me honra. Es mucho esfuerzo colectivo, eso interpreta muchos pareceres y matices, así es que se construye la unidad. ¡La unidad no se construye excluyendo!”.

“Hoy nos acompañan 10 organizaciones políticas y seguirán llegando más. Por eso mis primeras palabras son para celebrar el pluralismo, para celebrar la complementariedad porque los gobiernos solos, integrados por una fuerza política, conformados de esa manera terminan siendo solitarios, aislados”.

Agregó que “pudo ser otro candidato, hay muchos que merecen esta tarea, quien hubiera sido, sería al igual que yo, la expresión de esta política, de la política unitaria”.

Fermín ratificó su compromiso de darle soluciones a Barinas. “Yo celebro y me siento distinguido de ser una expresión de esta política unitaria, yo tengo el honor de ser candidato a la gobernación de mi estado».