Chile | Sobrevivió gracias a las maniobras de RCP: Rescatan del mar a un adulto y una menor en dos emergencias en distintas playas de Antofagasta

Con aproximadamente una hora de diferencia, dos emergencias se registraron en la capital regional. Primeramente y cerca de las 14:00 horas, se trató de un llamado hasta el sector del Balneario Municipal, por un adulto que, si bien fue rescatado del agua por los mismos bañistas, el personal de Bomberos debió efectuar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para salvar su vida. Una vez se logró estabilizar, fue entregado a Samu para su rápido traslado al recinto médico más cercano.

No pasó más de una hora, cuando a las 15:02 la central recibe un segundo “llamado de auxilio por una menor de 12 años que se encontraba en peligro de inmersión”, esta vez en el sector conocido como Poza de los Gringos. Según el Teniente Primero de la 4° Copañía de Bomberos de Antofagasta, Luis López Verdugo, al llegar los voluntarios al lugar “se constata que la menor ya estaba fuera del agua, rescatada por los civiles y siendo atendida por personal de la Armada”.

Esta segunda emergencia, ocurrió en una playa no apta para el baño, por lo que el oficial a cargo reconoció que “lamentablemente la ciudad de Antofagasta cuenta con muy pocos lugares habilitados en ese sentido y la gente se congrega en sectores que no esta habilitados”, por lo que recomienda, en caso de acceder a una playa no apta para el baño, “tomar las recomendaciones respectivas de los casos y no dejar a los menores de edad ingresar al agua sin la precaución anterior como un chaleco salvavidas o un flotador”, puntualizó.