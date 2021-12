Delcy Rodríguez presentó a la AN el Presupuesto y Plan Operativo Anual 2022

Durante una presentación ante la Asamblea Nacional (AN), la vicepresidenta de la gestión de Nicolás Maduro habló sobre el Presupuesto y Plan Operativo Anual para el próximo año.

«Venimos a presentar el presupuesto para el año 2022, en el marco de un país que padece y sufre un bloqueo genocida y criminal. No es cualquier país, no es cualquier economía, no es cualquier ejercicio fiscal que vamos a presentar”, dijo.

Aseguró que para el próximo año el presupuesto está calculado en 62.379.454.806 bolívares que contempla el impulso del sistema de educación gratuita, el fortalecimiento de las misiones y bonos, de las capacidades productivas y distribución de alimentos, para recuperar capacidades de los servicios públicos y el pago para el sector público, entre otros aspectos.

Delcy Rodríguez destacó que también está contemplado el impulso del sistema educación pública gratuita y de calidad. Más del 80 % de matrícula en Venezuela es pública, para el acceso para todos.

Por otra parte, aseguró que la recaudación fiscal alcanzó un alto nivel de efectividad pasando del 23% en 2018 a 75% en 2021.

Añadió que la Ley de Nuevos Emprendimientos aprobada por la Asamblea Nacional (AN) “fue una oportunidad para dar inicio a un nuevo modelo económico que ha coadyuvado a la recuperación del país”.

Sobre el sistema de vacunación en Venezuela, comentó que cuentan con un “80% de vacunación en nuestro país, con gran esfuerzo garantizamos el derecho a la salud y la vida de nuestro pueblo”.