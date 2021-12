El único paleontólogo de vertebrados del país “lucha por no ser especie en extinción ante crisis”: La Gran Aldea

Ascanio Rincón es el único paleontólogo de vertebrados del país que “lucha por no ser especie en extinción” debido a que debe enfrentar diversas problemáticas para ejercer su carrera como la falta de gasolina, por lo que le toca caminar hasta 10 kilómetros para llegar al instituto donde trabaja. Además destaca que los estudiantes de su carrera solo piensan en emigrar.

“El presupuesto es muy escaso y es mucho más importante el hecho de estudiar células madre o inventar una vacuna que estar consiguiendo fósiles de dinosaurio o de tigres dientes de sable que ayudan a explicar la biodiversidad moderna. Se habla mucho del cambio climático y de cómo conservar las especies, pero si no sabes de dónde vienen, cómo se originaron estos ecosistemas no vas a entender cómo protegerlos”, advirtió Rincón en una entrevista exclusiva a La Gran Aldea.

En torno a su carrera, la cual reveló que desde el año 2013 se han graduado estudiantes en Venezuela y han emigrado, contó que “para nosotros es sumamente importante comparar colecciones (de fósiles) y para comparar colecciones tienes que viajar. La mayoría de los viajes que he hecho para mi carrera, los he costeado yo”.

La periodista Adriana Núñez Rabascall destaca que cuando Rincón no tiene recursos para las expediciones, “usa su camioneta o pide aventones para llegar a esos territorios donde espera conseguir respuestas de lo que ocurrió hace millones de años, pero una vez más, la realidad del país le estalla en la cara”.

“Mi carro ahorita está parado, porque no tengo cómo comprar una batería. No voy a hacer una cola de dos días para cargar gasolina en una bomba regulada. En la de precio internacional serían 35 dólares y no los tengo”, detalla Rincón, quien se desempeña como jefe de un laboratorio de paleontología en Venezuela “con 20 mil ejemplares. Su salario no supera los 200 dólares por mes. En la última década, Rincón se ha ido quedando sin generación de relevo”, señaló Núñez Rabascall.

Haga click aquí para leer la nota completa en La Gran Aldea