¿Ha dejado de ser el béisbol deporte más popular Venezuela?

Un tuit del periodista venezolano Richard Méndez abre el debate de ¿si el béisbol ha dejado de ser el deporte más popular en Venezuela?.

Las respuestas, opiniones y datos al tuit de Richard Méndez fueron variadas:

Tema para analizar.. Su inf. es correcta, pero en mi opinión NO es termómetro para medir fanáticada. Ayer por ejemplo, yo no fui al estadio, pero mi casa se lleno d amigos viendo el Ccs vs Mag.⚾️📺🍻 Igual por WathsApp y en mi edf. Hoy ME ENTERO q también jugaba Ccs vs Táchira

— Willmer Hidalgo E. (@willmerhidalgoe) December 12, 2021