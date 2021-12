Hidrocentro anuncia parada programada de agua de 36 horas desde el domingo en varios municipios de Carabobo

Hidrocentro anunció este viernes que harán parada programada de 36 horas, para el domingo 12 de diciembre a partir de la 6:00 de la mañana durante la cual será suspendido temporalmente el suministro de agua en varios municipios del estado Carabobo.

Por medio de su cuenta en la red social Twitter, la empresa detalla que los municipios afectados son: Valencia, Libertador, Naguanagua, y zonas del municipio San Diego y Los Guayos.

En otra publicación, indican que la parada “obedece a labores de mantenimiento general en el SRC I / Estación de Bombeo Pao-Cachinche, que incluye el cambio de válvulas de 2 equipos que serán instalados próximamente para mejorar el suministro de agua hacia la gran Valencia y demás municipios”.

En torno a esto, diversos usuarios de la red social denuncian que tienen cuatro días sin el vital líquido y otros hasta una semana en Guacara, y otras zonas del Carabobo.

En la toma de posesión tras haber sido reelecto como gobernador de Carabobo, Rafael Lacava prometió mejorar los servicios básicos en la entidad, pero en redes sociales continúan las denuncias sobre falta de agua, entre otras cosas.

Oootraaa vez problemas de Agua en Valencia, para la parte alta del Trigal NO LLEGA! Pero casualmente mientras Lacava estuvo en campaña si llegaba, ahora que ya no está en campaña, NO LLEGA AGUA! ¿Y entonces? ¿Es a propósito? #Valencia

— MecheHH (@mechehernandezh) December 5, 2021