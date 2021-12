Marco Antonio Regil reveló por qué terminó su noviazgo con Adamari López

El periodista Marco Antonio Regil recordó el romance que tuvo con Adamari López y ofreció detalles personales.

En una nueva entrevista con Yordi Rosado para su canal de Youtube, el conductor de televisión confesó los motivos de su ruptura con Adamari López y habló sobre su decisión de no salir con actrices después de concluir su relación con la puertorriqueña.

Cabe destacar que, Marco Antonio Regil señaló que su noviazgo sólo duró tres meses ya que le fue difícil aceptar las escenas de amor que la actriz tenía que realizar en las telenovelas cuando ese momento se dedicada a la actuación.

En este sentido, el hermano de la coach fitness y actriz Bárbara Regil confesó que estaba celoso de que Eduardo Capetillo besará a Adamari durante su actuación en la telenovela Camila de 1998.

«Yo no pude. Me acuerdo que un día estábamos en el sofá de su casa aquí abrazaditos y (en la televisión) decían: ‘Hoy en Camila’ y salían Adamari y Capetillo echándose los besos, y yo ‘ash’. No podía» comentó Marco.

Seguidamente el famoso comentó que no tenía miedo de lo que fueran a engañar ya que Adamari y Capetillo eran muy profesionales y el actor también era una persona casada, así que no eran celos «No me gustaba, o sea, era como que ‘esa es mi boquita porque me la andan besando’. No es bonito».

Por último Marco Antonio añadió que si no le agradaba «¿por qué fregados voy a tener que seguir pagando ese precio, y desde entonces aprendí mi lección y nunca salí con actrices».

con información de Milenio