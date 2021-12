Adriana Azzi: Horóscopo del 13 de diciembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 13 de diciembre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Vida

Número de suerte: 688

Cuídate de tentaciones de una mujer de doble cara con tu familia. Celebraciones y alegrías. Rencuentro contigo mismo. Movilizas una cuenta corriente. Terminas con viejas ataduras por presiones de hermanos. Llega un familiar de lejos para pedir alojamiento. Cambio de vivienda. Nostalgia.

Trabajo: Intentaran presionarte para que te vayas por tu propia cuenta. Cambios necesarios.

Salud: Relajación

Amor: No abuses de la protección de los astros. Cuidado con el exceso del sol. Retorno con algo del pasado.

Parejas: Te sentirá muy seguro (a) de algo, hasta que no lo tengas en la mano, no te confíes.

Solteros: Tendrás una entrada de dinero que soluciona algunas deudas. Consigues algo perdido.

Mujer: Evita confrontaciones por chisme de terceros y lograran lo que quieres con tu pareja.

Hombre: Será un mes de grande proyectos. Aplica la paciencia con tu familia o la pareja.

Consejo: Atiende un poco más a tu familia.

Tauro

Palabra clave: Alegrías

Número de suerte: 783

Utiliza tu intuición o buscas ayuda esotérica. Compras de ropa para un evento especial. Tiene que asumir tu conducta. No seas egoísta contigo mismo. Harás un trabajo manual que te produce dinero. Cuidado con los medicamentos que consumes. Debes comprender a tu familiares cercanos. Trabajo: Evita enfrentamiento con personas de tu oficina utiliza la diplomacia. Hombre cercano de cuidado.

Salud: Equilibrio emocional.

Amor: Evita ser irritable. Un compañero de trabajo que te invita a salir. Viviras momentos inolvidable en sitio nocturno.

Parejas: Tu pareja reclama falta de atención. Acuerdos con hermana traerá un beneficio económico.

Solteros: Logras que unas personas colabore en un proyecto. Tiene el mundo en tus mano puedes tomar decisiones.

Mujer: Asume lo que haces con esa persona tendrás una buena razón para tomar una decisión. Cambios inesperados.

Hombre: Iras a buscar a esa persona que te mueve el mundo y la vida. Viaje de ida y vuelta.

Consejo: Utiliza el carisma en esta navidad.

Géminis

Palabra clave: Navidad.

Número de suerte: 466

Queridos resuelven los problemas. Todo llega adelante no te quedes detenido. Recibes un dinero trabajado hace tiempo. Lo que te ofrecieron auques no lo creas te lo dan en este mes. Soluciones a tus manos no te estreses. Ten calma. Viajes por negocio y utilizas un dinero guardado.

Trabajo: Alguien del pasado que llega donde trabajas y se activa un sentimiento muy profundo.

Salud: Indigestión.

Amor: Debes esforzarte en todo. Es el momento para que logres lo que quieres en lo económicos.

Parejas: Consigues un empleo donde trabajas mucho cuidado con el estrés. Conversaciones con acuerdos muy amistosos.

Solteros: Obtienes lo que te mereces. Recibes un regalo. Te aprueban un crédito. Alguien que te debe te cancela un dinero.

Mujer: Golpe de suerte en lo económico. Firmas un documento por negocio. Compra y venta de mercancía con buenas ganancias.

Hombre: Reuniones familiares. Encuentras apoyo familiar en una situación que vives. Celebraciones en tu hogar y alegrías.

Consejo: Se más noble.

Cáncer

Palabra clave: Suerte.

Número de suerte: 956

Llamadas importantes. Alegrías. Buena semana vences tus enemigos. Logras cobrar un dinero. Pagos pendientes que realizas. Indecisión por viaje que debes hacer. Cambios de planes. Algo con religioso que te ayuda. Conocerás a un bebe recién nacido. Guardas un dinero por inversión.

Trabajo: Hombre o padre que te busca ya que necesita de ti en lo laboral. Inestabilidad laboral por incumplimiento.

Salud: Virosis.

Amor: Una persona te pide algo y lo piensas demasiado. Mucha preocupación por situación que debes resolver.

Parejas: Los altibajos hay que saber enfrentarlo en la vida. No hagas tantas cosas a la vez. Cree en lo que haces.

Solteros: Una mujer que te ofrece su gran amor y apoyo acéptala. Llegan cambios a tu vida. Inicias una nueva vida.

Mujer: Ten confianza en ti misma para lo que quieres hacer o el problema que enfrentas, para que lo soluciones.

Hombre: Ganancias deseos de seguridad. Conoces a una mujer sola pero económicamente bien. Cambios de vida.

Consejo: Ganas de vivir, vive.

Leo

Palabra clave: Amar.

Número de suerte: 118

Reconocimiento apoyo familiar que te da fuerza para seguir adelante. Hombre y mujer de poder económico que te dan su ayuda y te soluciona un problema financiero. Asistes a sitio de mucho frio o donde disfrutas. Cuidado con algo valioso en tu hogar. Viajes de ida y vuelta a sitio de playa.

Trabajo: Trabajaras con familiar y te va muy bien. Debes concretar una reunión por entrevista laboral.

Salud: Alergias.

Amor: Cambios positivos. Un nuevo ciclo en tu vida. Un mensaje importante que recibes. Hijo con buenas noticias.

Parejas: Salida de un sitio de donde no vas a regresar. Noticias importantes. Inicias estudios. Cambios de vida.

Solteros: Una nueva empresa donde debes buscar el equilibrio ya que haces demasiado. No hagas comentarios mal intencionados.

Mujer: Algo inesperado que llega. Cambios dramáticos. Cambios en tu vida por la llegada de una persona al poder.

Hombre: Firmas de documentos. Sensación de poder que no sabrá qué hacer con él. Avanzas a pesar de las dificultades.

Consejo: Trata que tus decisiones no dependan de otros.

Virgo

Palabra clave: Claridad.

Número de suerte: 844

Lo esperado llega. Aclaras una situación. Salidas nocturnas con amigos. Cuidado con los cambios sin pensarlos. Disfrute nocturno. Tendrás que hablar con una persona que te cae mal. Tendrás claridad en tus sentimientos. Te ofrecen una ayuda por empleo que quieres.

Trabajo: Salida de un sitio o donde trabajas y no volverás. Mujer esotérica que te ofrece su ayuda para cambios.

Salud: Dolor de oído.

Amor: Lagrimas pasajeras. Sensibilidad. Te recuperas de una separación. Nuevos amigos.

Parejas: Tu pareja toma la decisión de separación. Te preguntaran si estás bien. Recibes muchas bendiciones.

Solteros: Caminos abierto. Persona con mucha sabiduría que te da las coordenadas para lo que quieres hacer.

Mujer: Debes irte de un sitio con rapidez. Debes controlar el mal humor. Felicidad o esperado llega.

Hombre: No busques una solución forzada a los problemas. Busca nuevas oportunidades. Algo con padre.

Consejo: No te enrolles por trivialidades.

Libra

Palabra clave: Logros.

Número de suerte: 462

Cuídate te vigilan. Debes aceptar lo cambios. Estarás muy triste por personas que no están contigo. Deja atrás el pasado, sigue adelante no llores más. Malestar en la espalda y dolores por mucho trabajo. Te llegan correos que te da felicidad. Necesidad de sentirte seguro (a) donde estas.

Trabajo: Encuentras una gran oportunidad atravez de un viaje. La rueda de la fortuna te indica los cambios positivos que llegan a tu vida.

Salud: Controla los nervios.

Amor: No puedes dominar a los demás y menos a tu pareja o la persona que está contigo. Hombre de poder que te busca.

Parejas: Vences enemigos que está oculto. Algo con una donación que haces. No regales lo que te dan.

Solteros: Sale a la luz algo del pasado y te preocupa. Salidas nocturnas de cuidado. Situación que se define.

Mujer: Para amar a otros debes aprender amarte a ti mismo. Debes tener cuidado con persona cercana que te traiciona.

Hombre: Hecho curioso con un libro. Debes hacer algo rápido y de forma discreta. Recibes un regalo.

Consejo: Ríe ríe la vida es una.

Escorpio

Palabra clave: Juegos.

Número de suerte: 898

Muchas bendiciones para ti, llega un dinero por trabajo que realizas. Celebraciones y alegrías con hombre adulto. Una nueva historia que llega y te cambia la vida. Algo que escribes te hará famoso. La tristeza debes dejarla atrás adelante la vida sigue. Feliz inicio de navidad adelante.

Trabajo: Todo lo detenido tendrá cambios positivos. Algo con un vehículo que solucionas. Una nueva propuesta laboral.

Salud: Sin novedad.

Amor: Matrimonio en puerta y serás bendecido. Celebraciones y alegrías inesperadas. Firmas de documentos.

Parejas: Llega la decisión o un veredicto a tus manos. Debes atender más a los difuntos. Decisiones claras.

Solteros: La vida te da una nueva oportunidad por lo que debes aprender de tus errores del pasado.

Mujer: Firmas de documentos. Asiste a una reunión religiosa. Celebraciones y alegrías por un logro.

Hombre: Alguien te facilita como obtener un bien. Serás importante en tu entorno familiar. Mudanza y cambios.

Consejo: Escucha tu yo interno.

Sagitario

Palabra clave: Proposición.

Número de suerte: 782

Fin de un ciclo. Algo con lotería. Tendrás una nueva dirección en tus manos. Compra de vehículos. Viajes por mar a sitio que te trae buena suerte. Juegos al azar con alegrías. Visitas un sitio con muchas maquinas. Tendrás las dudas para hacer una llamada con persona de dinero que te puede ayudar.

Trabajo: Te cancelan un dinero pendiente y podrás tener una buena navidad. Alegrías en la familia.

Salud: Controla los nervios.

Amor: Arrepentimiento que no te aceptaran. Nostalgia por una ausencia. Invitación a una celebración.

Parejas: Recibes un pago que habías trabajado y no te lo habían cancelado. Persona que llega a tu vida inesperadamente.

Solteros: Cuidado con el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Compras un pastel especial.

Mujer: Triunfos logros en lo que estás haciendo o esperabas. La estrella de la fortuna te anuncia la llegada de alguien especial que te cambia la vida.

Hombre: La unión familiar estará siempre en tu vida. Vencerás a enemigos o una situación fuerte y sales triunfantes.

Consejo: Ten humildad.

Capricornio

Palabra clave: Música.

Número de suerte: 699

Éxito por inicio de un negocio. Mujer que te ayuda en algo que quieres hacer. Compras navideñas. Vivienda que se vende. Todas las situaciones se caen. Algo con un vino rojo que se vota en tu casa. Un amor inesperado. Cambios. Viajes. Tendrás mucha energía para hacer lo que quieres.

Trabajo: Reunión en lo laboral con muchas personas queridas y dirán que son una familia. Buenas noticias en lo laboral.

Salud: Cansancio. Estrés.

Amor: Alguien del pasado importante para ti que llega de nuevo a tu vida y tendrás una conversación con buen término.

Parejas: Unión con tu pareja que se afianza. Te sientes inseguro con lo que está pasando cuidado con decisiones sin pensar.

Solteros: Malestar por algo que termina en tu entorno, pero de mala manera. Tienes las herramientas en las manos para solucionar los problemas.

Mujer: Mudanza y cambios inesperado. Debes cuidarte de sitio muy frio que te trae problemas de salud.

Hombre: Debes ocuparte más de tus sentimientos. Compra de zapatos. Debes controlar las emociones.

Consejo: La felicidad te la haces tú.

Acuario

Palabra clave: Dinero.

Número de suerte: 344

Esta semana será muy buena ya que se concreta un dinero. Cobras algo inesperado. Mujer que decide ayudarte en algo que quieres. Te aprueban un crédito. Reunión familiar y celebraciones. Nacimiento de un niño. Cambio de vivienda. Estarás en la búsqueda del equilibrio. Celebraciones.

Trabajo: Deja la angustia. Las soluciones de lo que quieres en lo económico llega. Se cauteloso (a) en esta semana con los gastos.

Salud: Cuidado con intoxicaciones.

Amor: Logros y metas. Cambios y liberación en esta semana. Dejan a un lado el pasado e inicia un cambio en tu vida.

Parejas: El amor llega a tu vida, lo conoces en una cola. Mudanza y cambios en tu entorno inesperado.

Solteros: Sanación por lo que estás pasando. Tu duro trabajo te lleva a un éxito tarde pero seguro. Cambios familiares.

Mujer: Situación de salud que no te deja dormir. Mujer de poder que te ayuda en algo personal. Celebraciones.

Hombre: Cuídate no te sientas poderoso, todo en la vida cambia. Mujer de mucho dinero que te busca o te ayuda.

Consejo: Controla tu mal carácter.

Piscis

Palabra clave: Analizar.

Número de suerte: 561

Se activa el amor es esta semana. Cambios, pero para bien. Una persona que llega a tu vida para decirte cuanto te quiere o los sentimientos que tiene por ti. Alguien se alegra porque estas en su casa. Hermanos que te buscan. Se aclara lo que quieres hacer en esta navidad. Amiga que te busca por viaje.

Trabajo: Cuida tus palabras ya que te arrepentirás y luego dirás que lo sientes y no habrá vuelta atrás.

Salud Virosis.

Amor: Celebraciones por cambios de vida y alegrías. El amor llega a tu vida es una persona joven. Compras de adornos.

Parejas: Estarás hablando en algo que crees. Hecho curioso con una publicidad. Viajes.

Solteros: Conversación que trae buenos frutos. Luchas en tu entorno por cambios en tu familia. Alegrías.

Mujer: Utiliza tu sabiduría vencerás los obstáculos en el camino. Alguien del gobierno que te ayuda.

Hombre: Triunfos y más triunfos querido adelante con lo que haces y tendrás logros y vencerás todos los obstáculos.

Consejo: No veas fantasmas donde no hay. Bendiciones.

