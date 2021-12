Colombia Judicializaron a integrantes de ‘Los Niches’ señalados de 3 homicidios

La Fiscalía informó que cuatro hombres, presuntos integrantes de la banda ‘Los Niches’, fueron judicializados y enviados a la cárcel.

Según el director de la seccional Bogotá, José Manuel Martínez Malaver, los cuatro hombres, al parecer estarían implicados en tres homicidios, ocurridos en la invasión Tocaimita, de Usme, el 2 de enero de 2021.

«Estas personas al parecer se dedicaban al hurto de personas y si las víctimas se resistían las amarraban, las golpeaban y finalmente las ultimaban con armas de fuego», dijo el funcionario de la Fiscalía, José Manuel Martínez.

Las investigaciones señalan que el primer homicidio ocurrió en una vivienda del sector, cuando varios hombres ingresaron aparentemente con el fin de hurtar a una pareja, que al oponerse a los hechos, fueron amordazado, amarrados y llevados a zona boscosa donde fueron violentamente golpeados y luego les dispararon, causándoles la muerte. Tras el hecho cometido, regresaron a la vivienda y hurtaron los elementos de valor.

Responderían por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, tentativa de hurto calificado y agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

Otros casos en los que podrían estar implicados ‘Los Niches’

Otro hecho, en el que estarían implicados los integrantes de la banda ‘Los Niches’, ocurrió el 17 de enero de 2021, en el mismo sector de Tocaimita. Allí un hombre perdió la vida, después de recibir varios disparos en la cabeza. Al parecer, también fue abordado por varios hombres que presuntamente intentaron realizar un hurto en su residencia, Sin embargo, llevaron a la víctima a la zona boscosa, y allí lo amarraron, golpearon y ultimaron.

Otro caso sucedió el 28 de enero de este año también en horas de la madrugada donde un ciudadano se dirigía a su casa y por el camino se encontró con los cuatro hombres, quienes presuntamente, querían hurtarle sus pertenencias y al oponerse lo hirieron con arma blanca en repetidas oportunidades. La víctima fue trasladada al hospital de Meissen donde le dieron una incapacidad de 60 días.

El 26 de noviembre de 2021, en operativos de la Fiscalía y la Policía Judicial Sijín, fueron capturados: Lemner A. C. C., Julio M. R., Jiminson C. P. y Carlos A. M. O., todos presuntos integrantes de ‘Los Niches’.

La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, tentativa de hurto calificado y agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado, cargos que no fueron aceptados por los capturados.

