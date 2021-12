México | Se ayuda a Perú: AMLO

En la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, viajó a Perú para apoyar al gobierno que encabeza Pedro Castillo.

Dijo que Perú atraviesa por una situación difícil en donde han intentado destituir al presidente.

“Fue el secretario de Hacienda (Rogelio Ramírez de la O) a Perú a apoyar en lo que podamos al gobierno de Perú, que está atravesando por una situación difícil. Ahí hay algo que vale la pena comentarlo, porque no sólo es el Perú, Durante el periodo neoliberal los dueños del mundo, porque esto no es espontáneo, no es casual, fueron creando sistemas de gobierno para que no pudiera llegar un líder popular y si llegaba pudieran rodear y tenerlo atado”, refirió.

López Obrador dijo que hace un mes se inició un proceso legislativo contra el mandatario Pedro Castillo para destituirlo.

“Imagínense esta situación de un conservadurismo apoyado hasta por Vargas Llosa, una cosa irracional. Entonces nos pidió apoyo el presidente porque había una campaña en contra mediática, aparejada de la inflación que está afectando a nivel mundial pero allá plantean que sólo es del Perú y que es por incapacidad, entonces fuimos siendo muy respetuosos a apoyar, sobre todo lo que se puede hacer para ayudar a al gente humilde, a la gente pobre”, agregó.

Dijo que acompañaron al secretario de Hacienda, la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, y un representante de la Cancillería.

“Cuando hablamos, me dice, presidente Andrés Manuel, lo digo porque ayuda no sólo en México, en América Latina, en el mundo para que vean cómo estamos todavía, cuánto atraso hay, me dice: ‘Me querían quitar el sombrero, que yo no entrara a la Cámara de DIputados, al Palacio con sombrero’”, relató.

En otro tema, el presidente dijo que tiene negociaciones con Ecuador para un tratado pero hay dos temas en los que se está dialogando como con el camarón y el plátano.

“El presidente Lazo Ha estado en comunicación con nosotros y ahí buena relación”, comentó.