Mujer embarazada organizó un ‘baby shower’ y ningún invitado fue: Su historia conmovió en redes (VIDEO)

Marysol López es una madre gestante de la ciudad de Mazatlán, México, y quiso celebrar su ‘baby shower’ con una gran fiesta; sin embargo, nadie fue y quedó con todos los preparativos listos. La mujer publicó su triste historia en Facebook y se hizo viral.

Según informan medios locales, Marysol vive en una humilde casa en la colonia Azteca de la ciudad de Mazatlán. Aunque no tiene muchos recursos, quiso invertir parte de su dinero para hacer un gran ‘baby shower’, al cual nadie asistió.

Por la pandemia del COVID-19, López hizo una lista reducida de invitados, compró gel antibacterial, limpió las estructuras y hasta cosió tapabocas de tela como recordatorio del ‘baby shower’. Sin embargo, su esfuerzo no valió la pena porque nadie llegó.

Ella fue la encargada de contar su historia en Facebook y aprovechó para invitar a personas desconocidas, y así no perder la comida que había preparado para los invitados.

“Quienes gusten venir a comer no importa que no traigan regalo, solo no deseo que no se quede la comida. Me dejaron como novia de rancho, vestida y alborotada en mi ‘baby shower’. Quien guste venir, mande mensajito y les pasó la dirección por inbox”, escribió López.