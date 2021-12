Perú | Juez acusado de integrar organización criminal reabre juicio a Fujimori

Juez acusado de integrar organización criminal reabre juicio a Alberto Fujimori por supuestas «esterilizaciones forzadas»

El cuestionado Juez Rafael Martínez Vargas, dio a conocer el último sábado su decisión de iniciar un proceso penal contra el ex presidente Alberto Fujimori; y los ex ministros de salud Alejandro Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga.

La imputación contra Fujimori y sus ex ministros corresponde al caso de las supuestas «esterilizaciones forzadas»; en el cual se les atribuye haber desarrollado deliberadamente, una política de gobierno destinada a atentar contra la libertad reproductiva de mujeres vulnerables.

Sin embargo, dicho caso fue ampliamente investigado durante mas de 20 años por diversas comisiones del Congreso, y Fiscalías especializadas, siendo archivado hasta en 5 oportunidades; tras no encontrarse indicios de delito alguno atribuible a Fujimori y sus ex ministros.

Las diversas investigaciones realizadas durante los gobiernos posteriores al fin del régimen fujimorista; coincidieron en que si bien existieron algunos casos en los que se brindó información deficiente; o se incurrió en deficiencias durante la ejecución del Programa de Salud Reproductiva; ese tipo de casos se suscitaron antes, durante y después del gobierno de Fujimori; y consistían en casos aislados; más no en una política de gobierno que atentara contra poblaciones.

Aparición del juez Rafael Martínez en escena

Sorpresivamente; este caso tantas veces archivado, fue reabierto. Esta vez, el encargado de desconocer dos décadas de investigaciones y decisiones de archivo, fue el altamente cuestionado juez Rafael Martín Martínez Vargas.

Lo que pocos conocen, son las filiaciones de dicho juez con organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas, y sus sospechosamente oportunas decisiones judiciales que ordenaron la excarcelación de narcotraficantes y presuntos terroristas.

Y es que sobre el juez Rafael Martínez no pesan simples sospechas de corrupción; sino una imputación fiscal formal, mediante la que se le acusa de pertenecer a una organización criminal dedicada a traficar resoluciones judiciales para liberar a cabecillas de poderosas bandas de narcotraficantes internacionales.

El juez acusado de integrar una organización criminal

LA RAZÓN, accedió a diversas piezas judiciales del expediente N° 28-2020, tramitado ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria; donde al juez Rafael Martínez Vargas lo acusan de formar parte de una organización criminal dedicada a liberar cabecillas de bandas internacionales de narcotraficantes; a cambio de coimas que superan los Cien mil dólares por cada liberado.

En dicho expediente figura la Disposición Fiscal de Formalización de la Investigación Preparatoria, emitida el 16 de setiembre del 2021, contra Rafael Martínez Vargas, el juez acusado de integrar una organización criminal. En ella se le acusa de requerir cuantiosas sumas de dinero para liberar narcotraficantes internacionales.

Curiosamente el inicio del juicio contra el cuestionado juez se produjo justo cuando iniciaba la lectura de su resolución que decidiría abrir proceso penal contra Fujimori, y sus ex ministros; haciéndolo objeto de toda clase de presiones y dudas de su imparcialidad.

Más aún, si en dicho caso contra Rafael Martínez se ha emitido mandatos de prisión preventiva contra sus co procesados, pero sospechosamente la justicia no ha actuado igual contra este utilitario juez; a quien no solo se le permitió seguir en el cargo para decidir el destino de Fujimori y sus ex ministros; sino también seguir en libertad hasta ahora, a pesar de las graves imputaciones en su contra.

La OCMA brilla por su ausencia

Un hecho sumamente sospechoso en torno al juez Rafael Martínez Vargas; es que a pesar de existir sendas declaraciones, una imputación fiscal concreta; y hasta un proceso penal en su contra en el que se le acusa de formar parte de una organización criminal; la OCMA no dice nada al respecto.

A diferencia de otros casos, donde los jueces involucrados en presuntos actos de corrupción son inmediatamente suspendidos; a causa de una queja de parte, o una denuncia periodística; en el caso del juez Rafael Martínez Vargas, la OCMA brilla por su ausencia, y hasta ahora, le sigue permitiendo juzgar casos de gran relevancia y connotación política, haciéndose de la vista gorda de las graves imputaciones en su contra.

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial avaló su permanencia

Pero la complacencia con el juez Rafael Martínez Vargas no viene sólo de la OCMA, sino también del propio Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el cual siendo, el órgano de mayor jerarquía de dicha institución expidió la Resolución Administrativa N° 374-2021-CE-PJ del 15 de noviembre del 2021.

Dicha resolución, emitida dos meses después del inicio del juicio contra Martínez Vargas por crimen organizado, decide dar por concluida su designación como responsable del juzgado a cargo de resolver el caso contra Fujimori; pero a la vez, dispone sospechosamente, que se mantenga en sus funciones hasta que resuelva, entre otros casos, el pedido de inicio del proceso penal contra el ex mandatario. Es decir lo remueven del cargo, pero condicionado a que resuelva el caso Fujimori antes.

También liberó a presunto terrorista vinculado a Cerrón, Bellido y Bermejo

Las decisiones judiciales del juez Rafael Martínez Vargas no solamente han beneficiado a peligrosos narcotraficantes internacionales; sino también a presuntos terroristas vinculados al condenado Vladimir Cerrón.

Ese es el caso de Alex José Pimentel Vidal, quien luego de ser identificado y detenido por la DIRCOTE como operador de prensa y propaganda del clan terrorista Quispe Palomino, fue liberado en agosto del 2018 por el juez Rafael Martínez Vargas, a pesar que se le encontró propaganda subversiva y pornografía infantil; lo que significó un duro revés en la lucha contra el terrorismo.

En diciembre del mismo año otro juzgado ordenó la captura de Alex José Pimentel Vidal por el delito contra la libertad sexual en agravio de una menor de 11 años de edad, que aparecía el material pornográfico que le fue incautado al momento de su detención por terrorismo, siendo su paradero desconocido a la fecha.

En agosto de este año, el Ministerio Público dio a conocer el inicio de una nueva investigación por el delito de terrorismo contra Alex José Pimentel Vidal, esta vez las pesquisas incluían al presidente de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y los congresistas Guido Bellido y Guillermo Bermejo.

Los oscuros antecedentes de Rafael Martínez Vargas, despiertan graves sospechas; sobre las razones que lo mantuvieron frente al caso de las supuestas «esterilizaciones forzadas».

Así como sobre la existencia de un presunto blindaje; lo que habría influido en el sentido de su decisión de reabrir un caso tantas veces archivado, luego de más de 20 años de investigaciones.