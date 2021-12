Policía irrumpe en una boda y detiene al novio por deberle a su ex la cuota alimentaria

Muchas personas sueñan con el día de su boda, el cual sin duda se espera sea un momento feliz para compartir con la persona amada junto a familiares y amigos; sin embargo, este no fue el caso para una pareja, ya que el matrimonio se vio interrumpido por la policía.

Los hechos ocurrieron en El Guabo, Ecuador, y en varios videos difundidos en redes sociales se puede evidenciar el momento en que las autoridades interrumpen la boda para sacar al novio y llevarlo hasta la patrulla.

Como era de esperarse, varias personas trataron de impedir el arresto, incluida la novia, pidiendo que no se lo llevaran y los dejaran continuar con el matrimonio.

“No lo dejen subir”, dice a gritos la novia mientras forcejea con los uniformados. Pese a las súplicas de los presentes y el llanto de la mujer, el hombre fue subido a la patrulla y trasladado a la comisaría.

Imagen de referencia. Foto: Pixabay

El novio fue arrestado en plena boda por no cumplir la cuota alimentaria de sus hijos

Según informan medios locales, el novio le debía varios meses de cuota alimentaria a su expareja; tras no presentarse ni llegar a un acuerdo de pago, se hizo efectiva su detención.

“En El Guabo, provincia El Oro, un hombre fue detenido en la iglesia por la policía de Ecuador, en el preciso momento en que se casaba; esto debido a que adeudaba varios meses de pensión alimenticia”, informó Radio Pichincha.

Tras volverse viral el momento, las reacciones en redes no se hicieron esperar; mientras hay quienes señalan a la expareja de haber dañado el matrimonio, varios internautas aseguran que de no haber incumplido su responsabilidad no habría sido detenido. Algunos otros solo se burlan.

“Eso pasa cuando la ex no lo olvida, utilizó el medio más bajo para obligarlo. Pagó o no es cuestión de verlo ante el juez”, “¿A los hijos la mujer los hace sola? No, ambos tienen responsabilidad por el niño que no tiene la culpa de tener un padre irresponsable”, “Bien hecho. Que se tome en serio sus labores como padre”, “Mujeres que dependen de un hombre”, comentan en redes.

