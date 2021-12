Proyecto Lata de Agua gana $7000 de capital semilla en reto Saca el Pecho

1325599

El acceso al agua limpia, libre de desechos e ilimitada es un anhelo para los venezolanos. En Caracas y en el interior del país esa necesidad no la cubren los entes gubernamentales, es el dolor de cabeza de cada familia. En el Barrio Nuevo, localizado en Petare, la lluvia es una bendición. Dependen de los llenaderos, los tobos y sus piernas para subir la montaña y surtir, a duras penas, los tanques. El Proyecto Lata de Agua, ganador de la segunda temporada del reto Saca el Pecho, con una idea eco amigable: reutilizar el agua de lluvia, provee de agua a esa comunidad desde el 24 de junio de 2021.

14 emprendimientos, siete de impacto social y siete de negocio, participaron en el desafío Saca el Pecho de la Hacienda Santa Teresa para recibir 7 mil dólares de capital semilla e impulsarlos. En esta edición dos propuestas fueron elegidas para el primer lugar: Proyecto Lata de Agua y V2 Aventuras. El evento fue transmitido en vivo el 12 de diciembre por las pantallas de Venevisión.

Con un discurso de 2 minutos de duración, los aspirantes al premio debían convencer al jurado que su propuesta de negocio era la más innovadora, rentable y viable en un contexto como el de Venezuela. La decisión final estaba en manos de: Mariángel Molina, Consultora de Mercadeo; María Pilar Modroño, CEO de Leather Heart; Claudia Valladares, directora del Impact Hub Caracas; Carolina Fuentes, cofundadora de Ávila Burger; Ligia Velásquez, directora de comunicaciones de Ubi pago; Andrés Chumaceiro, director de Gerencia y Marca de Ron Santa Teresa; y Alberto Vollmer, presidente ejecutivo de Ron Santa Teresa y fundador de Proyecto Alcatraz.

La primera edición del reto Saca el Pecho de Ron Santa Teresa, se lanzó en 2020 en medio de la adversidad que trajo la pandemia del COVID-19 al mundo | Foto: Andrea Garofalo

La primera edición se lanzó en 2020 en medio de la adversidad que trajo la pandemia del COVID-19 al mundo, la cual limitó las posibilidades de los jóvenes a crear micro y macro emprendimientos en el país.

Al notar ese escenario poco alentador, la Hacienda Santa Teresa se propuso motivar a la población a través de una iniciativa en la que pudieran exponer sus ideas de negocio y al mismo tiempo hallar inversores como la marca ronera con un acompañamiento. «Es una plataforma para que los jóvenes le hablen al país de lo que están haciendo’’, expresó a El Pitazo Andrés Chumaceiro, director de Gerencia y Marca.

Del agua de lluvia al uso humano

‘‘Lata de Agua presentó una solución a un problema extremadamente sensible en las comunidades en estado de vulnerabilidad en la situación del servicio público, como lo es el agua’’, esa fue la razón por la que esa iniciativa se montó en el podio, elevó la copa de Santa Teresa y ahora puede replicar el proyecto a otras comunidades, menciona Chumaceiro.

Dicho modelo de suministro de agua permite disfrutar a las familias, madres y niños hasta 6 meses del recurso captado de la lluvia de forma natural.

Laurencio Sánchez, arquitecto convencido del diseño sustentable de espacios y de bajo impacto ambiental, se inspiró en su tío, quien en su niñez veía cómo este solventaba la falta del líquido con los baldes que se disponía a llenar en cada precipitación.

La carencia del servicio siempre estuvo presente en su vida, por lo que encontrar una alternativa fue la fuerza movilizadora para materializar la idea.

Laurencio Sánchez, creador del Proyecto Lata de Agua, y su equipo idearon un mecanismo de seis filtros para garantizar que esté libre de contaminación y sedimentos. | Foto: Andrea Garofalo

La pregunta que definiría su victoria en el reto fue cómo garantizarían la salubridad del agua, pues existe un temor en la población con respecto al agua reutilizada. Sánchez y su equipo idearon un mecanismo de seis filtros para garantizar que esté libre de contaminación y sedimentos. Adicionalmente, el arquitecto insistió en que el proceso no es para potabilizarla.

A pesar de que en un punto los nervios dominaron a Sánchez, él no perdió la fe ni mucho menos la visión de poder convertir esta propuesta en un modelo no solo para Caracas, sino también para las demás regiones que no disponen del agua por tubería.

Otra forma de hacer turismo

Salir del Distrito Capital en medio de la pandemia es una decisión para los más arriesgados, así como Coco y Nelson, conocidos como Pinky y Cerebro, que se armaron de valor para empezar desde cero en Nueva Esparta. Ellos llenaron las maletas no solo con ropa, también con grandes sueños.

La idea de una propuesta de negocio con bicicletas eléctricas para hacer turismo en las playas de la isla de Margarita, surgió ante la falta de gasolina en la entidad. Habían recibido la visita de unos familiares provenientes del exterior, para ellos ya era común ver en las calles las bicis pero acá en el país eso era una novedad. Para el momento dependían del pedal para mostrarles las bellezas naturales de las distintas locaciones turísticas, realizar un tour en un carro era impensable.

Andrés Chumaceiro, director de Gerencia y Marca, considera que Ve2aventuras es un apoyo al área turística de la isla que ha estado «profundamente golpeada por las restricciones de viaje causadas por el coronavirus» | Foto: Andrea Garofalo

Con ese terreno poco explorado en la región nace ‌Ve2aventuras, una iniciativa que permite conocer Pampatar y Porlamar de una forma diferente, recorrer sus calles, vivir la experiencia y escuchar su historia, todo eso sin ser un ciclista profesional o tener una condición atlética. La propuesta no es excluyente y deja la menor huella de carbono posible en el ambiente. Con el dinero obtenido podrán ampliar la flota y brindar un servicio más óptimo. ¿Te atreverías a unirte a esta aventura?

‘‘Son un apoyo al área turística de la isla que ha estado profundamente golpeada por las restricciones de viaje causadas por el coronavirus. Al mismo tiempo permitió al reto premiar una iniciativa regional sin que los ganadores se concentraran en la capital’’, detalló Andrés Chumaceiro, director de Gerencia y Marca.

Andrea GarofaloGran Caracas