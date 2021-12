Rotacion de abridores de Bravos de Margarita para la novena semana de LVBP

El equipo de Bravos de Margarita, anunció su rotación de abridores encargados de comandar el pitcheo en cada uno de los encuentros correspondientes a la novena semana semana de la temporada 2021-2022 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

A través de su cuenta de Twitter, los Bravos de Margarita, dieron a conocer los brazos encargados de abrir cada uno de los partidos a disputar en esta novena semana de la pelota criolla y a continuación te los mostraremos.

ROTACION BRAVA – SEMANA 9

– Martes vs Tiburones: Pedro Ávila

– Miércoles vs Cardenales: Yohan Pino

– Jueves vs Caribes: Jesús Castillo

– Viernes vs Magallanes: Henry Centeno

– Sábado vs Tiburones: Por confirmar

– Domingo vs Tigres: Pedro Ávila#MasBravosYFuertes

— Bravos de Margarita (@labarrabrava) December 13, 2021