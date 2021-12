Universitarios en Nueva Esparta no pueden continuar sus estudios por deuda del pasado gobierno regional

Centenares de estudiantes de diferentes universidades del estado Nueva Esparta, sienten temor que no puedan continuar con sus actividades académicas, por la deuda que dejó el gobierno regional de la administración pasada por el incumplimiento del pago de la beca.

La afirmación corresponde al estudiante, Fabricio López quien pertenece a la comisión de enlace universitario del gobernador Morel Rodríguez Ávila.

Según la información recabada hasta el momento en las universidades que hacen vida en esta entidad insular, existen presuntas irregularidades tanto en el pago como en la asignación de las becas estudiantiles que se acordaron a través del gobierno regional.

El gobernador electo en el estado Nueva Esparta, Morel Rodríguez Ávila, designó una comisión de enlace universitario con el fin de trazar líneas de trabajo entre estas casas de estudios superiores y para conocer el estatus de becas entregadas.

Fabricio López, estudiante universitario y miembro de dicha comisión, precisó que en la Universidad de Margarita (Unimar) permanece tal beneficio, con una cuota de 199 estudiantes de los cuales el 25% se encuentran aplazados. «Se está realizando una revisión con las autoridades unimaristas, para la valoración académica al momento de entregar las becas», explicó.

López agregó que el ex gobernador Alfredo Díaz contrajo una deuda de 9.018 dólares por concepto de becas, en el período trimestral culminado recientemente, «al revisar el presupuesto se observó que nunca existió una partida para la cancelación de las becas para los estudiantes, por tal motivo no se honró el compromiso que en la actualidad tiene en el limbo a centenares de universitarios que, en su mayoría, no cuentan con recursos y dependen en su totalidad de la beca para graduarse”.

Añadió que por motivos no expuestos, la ciudadana ex primera dama del estado, Leynys Malavé de Díaz, presuntamente incumplió con un convenio de beneficio para los estudiantes, firmado en el año 2018 entre la gobernación de estado Nueva Esparta y el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, el cual comprendía un período de dos años y solo se ejecutó durante dos semestres.

«El compromiso con la educación es primordial para el gobernador Morel Rodríguez Ávila, por eso estamos revisando la realidad del programa de las becas universitarias» dijo.

Fabricio López reiteró a los jóvenes que es importante cumplir con sus deberes como estudiantes, «debemos estudiar y avanzar hacia la excelencia, Nueva Esparta y Venezuela necesita de nosotros», acotó.