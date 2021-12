Venezolanos en Argentina elaboran gaseosa que promete felicidad líquida

1325411

Caracas. Es una bebida gasificada elaborada con manos venezolanas e industria cien por ciento argentina. Así se describe a Rekolita en su página web, una gaseosa lanzada en 2019 por unos venezolanos que decidieron emigrar al país sureño con una maleta llena de ilusiones, sueños y esperanzas.

«Partimos de nuestro país con los corazones rotos y la frente en alto», agrega la marca en su cuenta de Instagram para celebrar la llegada de la Navidad a través de un video con un mensaje cargado de anhelos y nostalgia: «Yo, como tú, estoy lejos de mi hogar (…) Pero bueno, ellos me hacen ser más fuerte, más valiente (…) Aquí, en esta hermosa tierra, te tengo a ti, Rekolita, que me recuerdas a mi hogar, a mi sabor, a mi tierra. Poco a poco nos estaremos reencontrarnos y vamos a renacer”, dice una voz en off a la que se identifica como a un venezolano más en Buenos Aires.

William Betancourt, director general de Rekolita, dijo en enero de 2020 al medio digital EsReviral que la gaseosa es un producto envasado en botellas de 500 mililitros que contiene más que las de lata. Destacó también su precio, que consideraba muy accesible al público en general porque su producción se realiza en Argentina mientras que otros refrescos son traídos desde el exterior.

“No hemos parado. En plena pandemia sacamos Re-Kopiña y hace unos meses salimos con Re-Ko Uva. No ha sido fácil porque es un proceso largo para lograr los sabores. Lleva tiempo, trámites y mucho esfuerzo pero logramos un producto de calidad, completamente industrializado y con todos sus permisos”, añade la directiva a EsReviral el domingo 12 de diciembre.

La marca, que promete seguir llenando los días de felicidad líquida de sus incondicionales, se consigue en prácticamente todos los comercios de productos venezolanos y de gastronomía venezolana o caribeña en Buenos Aires, Santa Fe, Neuquen, Chubut y Córdoba, que son las provincias con el mayor número de compatriotas.

«Gracias Argentina por ser el lugar donde ahora nos sentimos seguros. ¡Gracias por el aguante! Por tus días de sol y por abrirnos las puertas de esta hermosa patria. Y que mejor que una Rekolita para refrescarnos, recordar y agradecer. ¡Feliz Navidad!, subraya la marca junto con la cuña navideña en su cuenta de Instagram.

Ya a finales de 2020, en plena pandemia del COVID-19, otros venezolanos sacaron adelante, también en la provincia de Buenos Aires, la producción de malta, esa popular bebida gaseosa venezolana que suele consumirse en el desayuno y la merienda, bajo el sello Malta +58 CCS.

Redacción El PitazoVista_3