Adriana Azzi: Horóscopo del 14 de diciembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 14 de diciembre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Orar.

Número de suerte: 775

No es el mejor momento para hacer cambios en tu hogar o con algún familiar. La rutina ya fastidia. Logras los proyectos. Indecisiones que debes controlar. Cambios inesperado llamada urgente que atender. Luchas por algo que quieres. Cuídate de personas que dicen ser tus amigos y no son.

Trabajo: Hoy recibes una llamada para un nuevo empleo. Cambio en tu sitio de trabajo con beneficios.

Salud: Exámenes pendiente.

Amor: Tienes una relación donde no tienes seguridad. Amigo (a) que te hace una invitación.

Parejas: Resuelves un problema familiar. Alguien del pasado que llega a tu casa. Viaje con poco dinero.

Solteros: Debes confiar un poco más en lo que haces. Recibes un regalo. La familia te ayuda.

Mujer: Hecho curioso con amigo de tu entorno. Controla las angustias. Bendiciones en este dia.

Hombre: Gastos por aventura platónica. Debes creer en la amistad no juzgues sin saber qué pasa.

Consejo: Ten fe.

Tauro

Palabra clave: Paz.

Número de suerte: 791

Nuevos inicios con mucho movimiento se activa lo económico. Recibes un dinero pendiente. Buenas energías en el amor. Escucha esa persona que está a tu lado. Aléjate de personas conflictivas. Nuevas preocupaciones. Viajes de ida y vuelta por negocio. La rueda de la fortuna a tu lado.

Trabajo: Recibes ayuda de una mujer muy espiritual. Nuevas sorpresas en lo laboral. No discutas con jefe.

Salud: Malestar estomacal.

Amor: Una persona a tu lado que te ayuda para que te encuentres con alguien. Llegan amigos del exterior.

Parejas: Viaje a sitio de playa. Nuevos encuentros. Celos infundados que tendrás que controlar. h

Solteros: Mujer amiga que te busca. Cambio en tu sitio de trabajo o empresa. Compra de ropa.

Mujer: Cambio de imagen. Sé más humilde. Inversiones por remodelaciones. Invitación al cine.

Hombre: Asistes a un lugar donde serás el centro de atracción. Reuniones y celebraciones por triunfos.

Consejo: Ten calma, paciencia toda lleva un proceso.

Géminis

Palabra clave: Bendiciones.

Número de suerte: 694

Bendiciones Debes hacer un cheque. Conversación por decisiones de una operación. Conoces a una persona que está cómoda económicamente y es muy trabajador y concretó un negocio. Fuerte competencia cerca de ti y debes ver lo que haces. Debes valorarte más. Compra de vehículo.

Trabajo: Nuevos inicios en lo laboral. Cambios inesperados con logros y triunfos. Vences obstáculos.

Salud: Molestia visual.

Amor: Tomas una decisión con la persona que estas. Alegría ya que fijas una fecha para una boda.

Parejas: Logras el éxito que quieres en algo personal. Firmas logros y éxito en este dia.

Solteros: Te retiras de un sitio muy molesto (a) a tiempo. Algo que te llega que estas esperando.

Mujer: Vuelves al pasado. Hecho curioso con la fecha del 31. Invitación a celebraciones.

Hombre: Pedirás ayuda a tus santos por peticiones especiales. Viajes. Acercamiento productivo.

Consejo: Sal de la rutina.

Cancer

Palabra clave: Amor.

Número de suerte: 992

No te preocupes todo sale bien. Sentirás nostalgia por alguien que no está. No te dejes llevar por la rabia. Deseas tener más seguridad en lo que quieres. Tendrás una lucha para lograr algo bueno. Busca algo nuevo cuidado con los rituales que haces. Hijos en espera de que le cumplas algo.

Trabajo: Hombre de poder a tu lado que te ayuda a solucionar un problema en tu sitio de trabajo.

Salud: Sin novedad.

Amor: No comentes con quién andas. Disfrute en este dia muy especial. Escucha tu yo interno.

Parejas: No dejes pasar las cosas. Un negocio que se concreta. Debes tomar en cuenta quien te ayuda.

Solteros: Invitación a boda. Alguien habla muy bien de ti. Tienes la suerte en el azar y el dinero a tu lado.

Mujer: Alguien que recuerdas mucho llega a tu casa. Hecho curioso con la imagen de un Ángel.

Hombre: Éxito. Logros y triunfos que está muy marcada. No pierdas tus oportunidades.

Consejo: Controla tus indecisiones.

Leo

Palabra clave: Padre.

Número de suerte: 665

Cuidado con quién haces negocios. Debes descansar más. Pondrás límites en una situación en tu casa. Etapas de negocios pero no está seguro. Todo sale bien en algo que inicias. Alguien enamorado (a) cerca de ti. Debes dejar una persona que solo te carga con sus problemas. Brindis. Fiesta.

Trabajo: Mantén un perfil bajo en lo laboral. Calladito (a) te ves mejor. Se positivo (a) hoy.

Salud: Hacer chequeo médico.

Amor: Recibes algo que querías. Debes hacer cambio en tu vida. Te ofrecen algo y lo piensas mucho.

Parejas: Debes hacer ritual en tu casa con incienso de sándalo. Buenas noticias de un pago.

Solteros: Energías estancadas que se mueven y dan nuevas oportunidades. Estarás en crisis personal.

Mujer: Niños que esperan por ti. La Disciplina es muy importante. Ritual que debes hacer. Nuevas ideas.

Hombre: Te va de vacaciones con la familia. Mujer cercana que siente sola. Te alejas de un grupo.

Hombre: Te estarás quedando en algo que no resuelves. Pendiente de amiga en problema judicial.

Consejo: Escucha los consejos de otros ya que te puede ayudar.

Virgo

Palabra clave: Bendecir.

Número de suerte: 664

Estarás avanzando en lo económico. No permitas que otros te manipulen. Utiliza tu intuición. Mucho cansancio en este dia. Celebraciones y alegrías con una hermana. Deja los problemas de los demás. Sal de la rutina. Mucho movimiento en este dia. La suerte a tu lado. Juegos al azar con ganancias.

Trabajo: Jefe que espera más por ti. Debes ser prudente en lo que dices en una reunión de tu oficina.

Salud: Estrés.

Amor: Te alejas de la persona que está a tu lado ya que no se concreta nada. Un nuevo amor.

Parejas: La estrella de la fortuna está contigo. Todo sale bien en lo que estás haciendo.

Solteros: Verás a unas personas y sentirás que son las personas perfectas para un trabajo. Celebraciones.

Mujer: Debes hacer una limpieza espiritual para ti. Mudanza compra de muebles para un cuarto.

Hombre: Compras a última hora. Consigues la pareja ideal y no entiendes lo que sucede. Cambio de look.

Consejo: Perdona y verás las cosas diferente.

Libra

Palabra clave: Madre.

Número de suerte: 117

Hay una energía en tu casa que no te deja tranquilo (a). Debes tener cuidado con tus metas haz las cosas bien para que todo salga bien. Siempre estarás fuerte en algo familiar. Logras lo que quieres. Progresas en algo que estás trabajando. Bendiciones en este dia. Ganancias por el azar.

Trabajo: Cambios positivos en un nuevo negocio. Amigo que te aclara algo o te dice la verdad de negocio.

Salud: Atracción fuerte con una persona conocida. Recibes unos dulces y no sabes quien fue.

Amor: Superas un vacío interior. Búsqueda de claridad. Deseos reprimidos. Regalo sorpresa.

Parejas: El mal carácter produce discusiones con tu pareja. Llamadas importante. Alegría por hijo.

Solteros: Madre o figura materna preocupada por ti. Planifica las cosas para que todo salga bien.

Mujer: Te pedirán un dinero por alimentos o celebraciones. Tu desapego a lo material te trae nuevas buenas.

Hombre: Compañero que tiene un buen proyecto y te busca. Alegrías en sitio de mucha música.

Consejo: Deja el miedo y actúa.

Escorpio

Palabra clave: Vida.

Número de suerte: 495

Ten paciencia todo llega. Algo con pintura. Una mujer que se acerca a tu vida. Debes pensar que quieres. Cuidado con la traición. Una persona que sola piensa en su problema. Pon las cosas en orden. Nostalgia por el pasado que llega a tu vida. Debes cambiar lo negativo en positivo. Bienvenida.

Trabajo: Compañeros que necesita tu ayuda en lo laboral. Éxito y logros en lo que estás trabajando.

Salud: Controla los alimentos con grasa.

Amor: Tristeza por alguien que no está a tu lado. Cuidado con tus palabras ya que maltratas. Un amor que se va de tu lado.

Parejas: Sentirás que debes aclarar algo con tu pareja. Encuentras a alguien del pasado en centro comercial.

Solteros: Algo con un sueño que es con tu vida actual. Controla tu mal carácter con tus vecinos.

Mujer: Tendrás que hacer una comida especial por alguien que llega a tu casa. Decisiones sin cambios.

Hombre: Compras de ropa para evento especial. Salida con la familia por diversión. Compras inesperadas.

Consejo: Acepta la ayuda que te ofrecen.

Sagitario

Palabra clave: Despertar.

Número de suerte: 782

Salidas y paseos con amigos y familiares. No escuches comentarios de otros. Debes hacer oraciones por los que no están contigo. Inicias un nuevo ciclo en este año. Nuevos sentimientos. Cambios. Un amor que llega a tu vida. Lo que es tuyo nadie te lo quita. Logras superar obstáculos.

Trabajo: La abundancia se activa. Busca s la firma de un documento. Nuevas oportunidades de trabajo.

Salud. Alergias.

Amor: Enamoramiento en sitio de trabajo. Alegrías en una iglesia. Aclaras tus sentimientos.

Parejas: Diversión y disfrute a otras ciudades con la familia. La prosperidad se activa en tu casa o familia.

Soltero: Recuerda atender a tus muertos. El día del juicio llega y nada cambia las cosas. Disfrute en familia por dinero que llega.

Mujer: No discutas en la calle. Cuidado en una cola con tus pertenencias. Una persona a tu lado que dice las palabras correctas.

Hombre: Compartes con amigos muy queridos. Regalo que recibes de alguien querido.

Consejo: Escucha lo que te dicen otros y analiza.

Capricornio

Palabra clave: Sanación.

Número de suerte: 274

Mucho movimiento en este dia. Pendiente con tu entorno. Ten calma con un grupo de trabajo. Aléjate de una persona envidiosa. Estas avanzando en lo laboral no te detengas. Ten más ánimo en este dia ya que es muy especial para ti. Se activa la energía del amor. Busca ayuda espiritual. Perdona.

Trabajo: La verdad llega a tu vida. Dirás la verdad en una reunión. Ten cuidado con las personas que le dices lo que vas hacer.

Salud: Controla la ansiedad.

Amor: Amigo (a) que hace una invitación insinuadora. Aprendes a pedir perdón y perdonar.

Parejas: La separación que está pendiente depende de ti. Compras para tu casa que son necesarios.

Solteros: Pendiente por algo que debes hacer. Las cosas están a tu favor. Nuevos inicios en lo económico.

Mujer: Destreza técnica que será evaluada a tu favor. Cuidado con algo que se pierde en tu casa. Compras de adornos.

Hombre: inicias un nuevo ciclo. Cambios positivos. Atiende tus difuntos. Aclaras asunto con dinero.

Consejo: Cuidado, todo no puede ser como tú dice.

Acuario

Palabra clave: Humildad.

Número de suerte: 882

Viaje que se concreta. Estas pendientes de algo que sucede. Debes entender que no puedes hacer las cosas de golpe. Piensa las cosas muy bien. No te sientes bien donde estas. Sentirás que todo está trancado en lo personal. En la profesión mucho movimientos positivos. Paseos nocturnos.

Trabajo: Dejaras cosas inconclusas por falta de tiempo. No descuides el negocio. Cuidado con lo que dices.

Salud. Cuidado con caídas.

Amor: Hecho curioso con una llamada. Pasas por un sitio por disfrute con tu pareja. Bendiciones.

Parejas: Nacimientos. Alegrías. Nuevas conversaciones con tu pareja. Cuidado con lo que dices.

Solteros: Dinero que llega a tus manos. Controla la tristeza. Recibes alegrías de alguien joven.

Mujer: Podrás hablar de todo en un sitio público. Enfrentas un acontecimiento en la familia.

Hombre: Terminas con todo aquello que no tiene razón. Hecho curioso con un nacimiento.

Consejo: Concéntrate en tus metas para tu éxito.

Piscis

Palabra clave: Unidad.

Número de suerte: 644

Debes escuchar lo que otros te digan. Vences las dificultades. Preocupación por un familiar enfermo que no está cerca. Sigue adelante no te detengas. Debes superar las pérdidas. Olvida el pasado debes continuar con tu vida. Cierras un ciclo e inicias otro. Debes buscar el cambio que quieres.

Trabajo: Jefe que quiere hablar contigo. Asistirás a una entrevista y te dan la respuesta en enero.

Salud: Cansancio.

Amor: Celebraciones y alegrías. Recibes una invitación de alguien que te gusta. Nuevos inicios en el amor.

Parejas: Te enteras de alguien que le da la jubilación. No pienses tanto las cosas actúa.

Solteros: Controlas una situación familiar. No pierdas tus habilidades en la parte culinarias.

Mujer: Debes solucionar un problema con computadora. Visitas inesperadas. Estarás con una persona querida.

Hombre: Terminas con una relación conflictiva. Recibes un pago pendiente. Invitación a fiesta.

Consejo: Atiende más a tu familia.

