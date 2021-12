alternativa para remozar las casas en Navidad

1326361

Caracas.– Arreglar la casa, pintarla o renovar el mobiliario formaba parte de la tradición navideña en Venezuela. En la actualidad, con un sueldo mínimo de 10 bolívares y productos dolarizados, es más difícil aspirar a renovar ciertos espacios del hogar, sin pensar en los altos costos de la mano de obra y el precio de cada artículo.

Para conocer si la gente está dispuesta a destinar sus ahorros para mejorar el aspecto de su vivienda este año 2021, El Pitazo realizó una consulta en Twitter el 13 de diciembre que recibió 18 respuestas. 16 participantes alegaron que, aunque quisieran, no tienen la capacidad económica para hacerlo.

Solo dos harán el esfuerzo de mantener la tradición con un presupuesto de 100 dólares. ‘‘Yo estoy arreglando y pintando con un galón clase B en 10 dólares. Ya van seis terminando’’, expresó Jesús Prato.

Mientras que Gladys Urdaneta compensará la pintada botando ciertos corotos porque le gusta hacerlo en Navidad. ‘‘Vale la pena para alegrar a los niños y nosotros los adultos’’, asegura.

Así como ella, otros se dedicarán a limpiar a profundidad para recibir los días festivos con la mejor energía. Decorar los espacios con adornos nuevos o viejos, sigue siendo más rentable sumado a la compra de implementos de aseo como: agua, jabón, cloro y desinfectante de paredes y pisos, señala Leida Torres.

El Pitazo te deja algunas opciones de aseo y pinturas que se ajustan a un presupuesto limitado:

Brillante de limpio

Cada familia tiene técnicas y mañas a la hora de limpiar la casa. Jazmín Antuarez, por ejemplo, aprendió a quitar la grasa de la campana de cocina con vapor de agua en una olla, desengrasante y una esponja de metal. ‘‘Haría una limpieza general, como la cocina, antes del 21 de diciembre. El día del Espíritu de la Navidad es sagrado para mí, me obliga a dejar todo impecable’’, cuenta.

Si para ti esa fecha es igual de importante, estos productos de limpieza te podrían ser de utilidad:

Cloro o lejía: desde Bs. 8 – ($1.72)

Desinfectante de tu fragancia y marca favorita: desde Bs. 18,70 – ($4)

Desengrasante: desde Bs. 10 – ($2.15)

Esponjas: desde Bs. 3 – ($0,65)

Paño de microfibra para pulir: desde Bs. 6,70 – ($1.45)

Coleto en buen estado: desde Bs. 22.82 – ($4.92)

El Banco Central de Venezuela (BCV) cotiza el dólar estadounidense este 14 de diciembre en 4,63 bolívares digitales.

Pintura blanca

‘‘Para pintar la casa como lo hacía antes necesito cinco cuñetes con una sola mano de pintura y con el presupuesto que tengo no me alcanza para lo demás. Sí es la jubilación, no cuento con eso. Si no trabajo no como y si como no me alcanza, esto es un dilema en estos momentos’’, lamenta Eduardo González, quien no escatimaba en gastos en años anteriores.

La pintura de color blanco es comúnmente solicitada en el mes de diciembre, tanto para los pasillos de los edificios, negocios o paredes de viviendas. Dependiendo del tamaño de la infraestructura, tendrás que adquirir más de un galón o cuñete si es muy amplio el sitio.

Allí comienza la limitación dado que en la mayoría de los casos se necesitan, al menos, dos galones para cubrir la pintura vieja, sin que esta quede veteada u opaca. También el usuario debe elegir cuál tipo de pintura: satinada, caucho, mate o brillo de seda, se ajusta a su bolsillo.

Te presentamos el precio estimado por galón y cuñete de las marcas reconocidas del país:

-Caucho: galón desde $22

-Mate: galón desde $24 – cuñete desde $150

-Brillo de seda: galón desde $34

-Satinada: galón desde $22 -cuñete desde $80

-Mate: galón desde $13 – cuñete desde $44

-Caucho: galón desde $13 – cuñete desde $44

-Brillo de seda: cuñete desde $55

-Satinada: galón desde $22 -cuñete desde $80

-Mate: galón desde $26

-Caucho: galón desde $18 – cuñete desde $65

-Brillo de seda: galón desde $28

-Satinada: galón desde $30

Andrea GarofaloGran Caracas