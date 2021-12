Ante ausencia del pernil del Clap, trabajadores de la CVG serán despachados con un bono hallaquero

Cecilio Pineda, secretario de organización del sindicato de empleados de la CVG, conversó con ND a propósito de una circular que rodó en redes sociales este lunes 13 de diciembre en donde la empresa informa que en este diciembre “no podrá otorgar el beneficio de la proteína (pernil), debido a que actualmente a nivel nacional existe déficit del referido alimento proteico”.

En consecuencia – agrega la circular – la empresa decidió entregar un combo hallaquero que consta de 5 kg. de harina de maíz, 1 litro de aceite, 80 gramos de onoto, 200 gramos de alcaparras, 500 gramos de aceitunas, 100 gramos de uvas pasas, dos pollos enteros de 4 kilos y cuatro kilos de carne de res.

Pineda dice que no entrega del pernil no es significativo para los trabajadores porque tienen dos años consecutivos que no reciben este producto. “Es una política que nosotros consideramos de dar lástima a los trabajadores y humillarlos y este año se les ocurrió ese invento del bono hallaquero”, dijo.

Fuentes de ND en otras instituciones del Estado, entre ellas, la Superintendencia de Seguros, también otorgaron el combo hallaquero a los trabajadores, sin hacer mención a los perniles.

Los perniles tampoco se mencionan en las comunidades donde llegan las bolsas o cajas del Comité de Logística de Abastecimiento y Producción (Clap) que, en los últimos años, ya para esta fecha los empleados de las estatales tenían información sobre la venta del pernil.

El combo hallaquero no lo han ofrecido a los empleados de la empresa Espiromed Bio que pertenece al Ministerio de la Salud, pues allí solo han entregado y a duras penas, las bolsas mensuales de alimentos.

El representante gremial reiteró que a los empleados los tienen pasando hambre. “Tuvimos información que los combos ya llegaron y están ordenando las bolsas”, aunque resalta que esto es una manera de “doblegar” a los empleados y que es una “humillación” para los trabajadores quienes al final terminan retirando esos productos porque sencillamente los sueldos no alcanzan. “Los trabajadores van por hambre, no porque estén contentos que les van a dar un combo para hacer hallacas”, puntualizó.

Pineda aseguró que la administración chavista destruyó todas las empresas básicas de Guayana, incluyendo la CVG como empresa matriz. “En esta última parte del año se recibe un bono de 120 días de sueldo integral (sueldo básico, prima de profesionalización, prima de antigüedad, incentivos de ahorro, entre otros rubros) que, multiplicados por 4 –correspondiente a 4 meses-, te dan el bono de fin de año” que, todavía lo pagan pero “con unos sueldos pírricos que no representan la realidad para cubrir la cesta básica alimentaria de Venezuela y menos en Guayana, una de las ciudades más caras del país”, dijo.

Por otra parte, Pineda afirmó que las empresas de Guayana están “técnicamente paradas” al extremo en que “se están vendiendo chatarra en las empresas de aluminio, hierro y acero” y agregó que los empleados han sido amedrentados y amenazados si protestan en contra de las políticas de la corporación.