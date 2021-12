Colombia Hombre disfrazado fue robado en Bogotá

La inseguridad continúa siendo uno de los principales problemas en varias ciudades del país, sobre todo en Bogotá, donde los delincuentes aprovechan las festividades y el pago de la prima, para robar las pertenecías de los ciudadanos.

Este fue el caso de ‘Papá Noel’, un hombre que se disfrazó del icónico personaje, y quien fue víctima de los ladrones en el barrio Patio Bonito, en la localidad de Kennedy. “Llegué sobre las 11:00 a. m. y a las 11:05 me fui a poner los zapatos. Unos tipos ya me tenían como vigilado, me raparon el bolso de manera muy rápida”, relató la víctima identificada como José Tovar, al medio City TV.

En el maletín, el hombre llevaba dos computadores, micrófonos y un disco duro, elementos que cargaba de esta forma porque también se dedica a ser DJ, animador de eventos y locutor, entre otros oficios.

Según indicó ‘Papá Noel’, el hurto asciende a cerca de seis millones de pesos, además de “una información invaluable” que estaba consignada en los computaores. “Es información por entregar de eventos, de espectáculos que los clientes que ya me han pagado y no sé qué les voy a decir”, dijo Tovar a City Tv.

