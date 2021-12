Consumo de cervezas en Florida durante Navidad podría llenar 493 piscinas olímpicas

Un estudio realizado recientemente reveló que el estado Florida ocupa el octavo lugar de todo Estados Unidos en consumo de cerveza durante Navidad.

Algunas personas en Florida prefieren consumir cerveza para estas fechas, en lugar de bebidas como vino o champán. Por eso, se podría decir que los floridanos beben tanto esta bebida alcohólica de sabor amargo, que podrían llenar 493 piscinas olímpicas.

De acuerdo con PRPioneer.com, una firma dedicada a promover noticias y asesoramiento de mercadeo, Florida está posicionada como el octavo lugar en consumo de cerveza durante el mes de diciembre.

DATOS DEL CONSUMO DE CERVEZA EN FLORIDA

Entonces, los floridanos consumen alrededor de 325 millones de galones para estas fechas. Por ello, se podrían llenar casi 500 piscinas olímpicas, si se tiene en cuenta que cada supuesta piscina olímpica tenga una capacidad para 660.000 galones de agua.

Sin embargo, es entendible que por el clima cálido en la mayor parte de la península de Florida, sus habitantes prefieran beber esta bebida alcohólica.

Recientemente, otra encuesta determinó que dos de cada tres adultos beben alguna bebida alcohólica durante el Día de Acción de Gracias, y aunque lo hagan con precaución, un 42% aseguró que prefería cerveza, según reseñó DLA.

La firma, también consideró la opinión en otros estados, y tras preguntar a 5.436 ciudadanos mayores de 21 años (aptos legalmente para ingerir alcohol), se supo que California, tiene el primer lugar del país con más de 617 millones de galones, lo que podría llenar 936 piscinas olímpicas.

OTROS 10 ESTADOS CON MAYOR CONSUMO DE CERVEZA DURANTE EL PERÍODO DECEMBRINO:

Montana Dakota del Sur Misuri Alabama Mississippi New Hampshire Dalaware Florida Texas Maine

